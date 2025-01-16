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Трамп зря боится: вот кто бросит настоящий вызов доллару

Трамп зря боится: вот кто бросит настоящий вызов доллару - 16.01.2025, ПРАЙМ

Трамп зря боится: вот кто бросит настоящий вызов доллару

Пока что доллар США находится в основе мировой финансовой системы, но его роль постепенно ослабляется, а "цифра" в итоге создаст для американской валюты... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T08:00+0300

2025-01-16T08:00+0300

2025-01-16T08:00+0300

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МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Пока что доллар США находится в основе мировой финансовой системы, но его роль постепенно ослабляется, а "цифра" в итоге создаст для американской валюты значительный вызов.Все помнят, как Дональд Трамп на июньском саммите G7 в 2018 году сидел, скрестив руки, а лидеры ЕС, включая канцлера Ангелу Меркель, пытались что-то ему объяснить. Фото с этого саммита стало мемом. Прошли годы, но принципиально ничего не изменилось в поведении Трампа: он опять удивляет, вызывая дискуссию вокруг своих предложений.Это же касается и известного требования Трампа — по сути, ко всем в мире: использовать только доллар в глобальной торговле. Конечно, его ультиматум нуждается в прояснении: требует ли Трамп, чтобы доллар США был обязателен только при торговле какого-либо государства с этой страной, либо избранный 47-й президент настаивает на максимальном использовании американской валюты вообще при глобальных сделках по купле-продаже товаров?Как это было и в 2018 году, так и сейчас очередная неопределенность в интерпретации идей Трампа ещё больше увеличивает нервозность и желание "дойти до сути" у деловых элит мира. Тем более, что Трамп подумывает вести высокие тарифные пошлины на товары БРИКС+, если страны объединения не послушаются призыва президента США использовать преимущественно американский доллар во внешней торговле.Но если говорить о тарифах, то что там по существу? По моим оценкам, эластичность спроса на импорт в США составляет 1,5. То есть, при вводе тарифа в 60% на ввоз товаров из КНР, самого крупного по размеру экономики участника БРИКС+, в США, как это выходит из предложений Трампа, сокращение зарубежных поставок может дойти до 90%.Провести моментальное импортозамещение китайских товаров США не могут, да и с экономической точки зрения далеко не по всем товарным позициям это в принципе имеет смысл. Поэтому, по факту, новые тарифы, если они не будут носить универсальный характер, приведут к росту трафика товаров из КНР во Вьетнам, Таиланд и ряд других стран. А далее эти товары по цепочке будут направляться в США. Разумеется, по более высокой цене.При этом большой вопрос возникает и по дополнительным тарифам в отношении импорта из Мексики и Канады. С целью производства американских товаров немало комплектующих по несколько раз пересекает границы этих стран, проходя дополнительную обработку в Мексике и Канаде, чтобы потом получился итоговый продукт Made in the U.S.A.То есть, промышленная кооперация между США и этими соседними странами настолько тесная по ряду продуктовых направлений, что ввести повышенные тарифы по ним — значит поставить ряд американских компаний в трудное финансовое положение.Но понятно, чего точно хочет Трамп: чтобы доллар США оставался фундаментом глобальной финансово-экономической системы. Но в таком случае вопрос далеко не только в том, чтобы в долларах лишь рассчитывались. Например, доля доллара в мировых валютных резервах, согласно последним имеющимся данным МВФ за III квартал 2024 года, составила минимум с 1995 года — 57,4%. Это всё равно доминирование, но не то чтобы прямо абсолютное.Что же по сделкам? Данные SWIFT в декабре 2024 года свидетельствуют о доле доллара США в транзакциях через эту систему на уровне 47,68%. Но есть два момента. Существуют альтернативные системы организации расчётов — российская система СПФС и китайская CIPS, например. В 2024 году Иран запустил свою альтернативу SWIFT — ACUMER. Индия стремится активно выводить на внешний контур такие свои технологические решения, как SFMS, RuPay и UPI.Глубокое переплетение экономических и финансовых сделок в мире приводит к тому, что на текущий момент SWIFT всё же является ведущей системой для осуществления сделок в глобальной торговле. Вся мировая торговля, если бы она гипотетически шла через SWIFT, заняла бы менее 2% от всех транзакций через эту систему.В итоге, доля ещё меньше, но финансовые транзакции являются важной составляющей многих сделок с товарами в мире, поэтому в реальности роль SWIFT остаётся достаточно высокой, но при этом уменьшается. Почему? Конечно, дело в инновациях. Появление криптовалют вызывает дискуссию о них. Среди них есть знаменитый биткоин, но его глобальные инвесторы воспринимают (если вообще ведут речь о нём) скорее как "цифровое золото", нежели чем потенциально масштабный инструмент внешней торговли.При этом большинство таких инвесторов рассматривают биткоин как высокорискованный актив, даже несмотря на запуск в США с января прошлого года крупными институциональными игроками, такими как BlackRock, биржевых фондов (ETF) на биткоин.Для точечных сделок во внешней торговле биткоин, конечно, может быть использован, но нужно чётко смотреть на страновое законодательство. В России, например, в рамках экспериментального режима под надзором ЦБ РФ могут быть задействованы криптовалюты в расчётах во внешней торговле, при соблюдении, естественно, участниками такого режима всех требований регулятора.Есть плеяда стейблкоинов — цифровых валют на блокчейне, чья стоимость "привязана" к обычным денежным единицам. Большую часть глобального рынка таких стейблкоинов (95%) сейчас представляют долларовые стейблкоины, а большинство эмитентов таких цифровых валют по факту способны блокировать транзакции и "замораживать" активы, причём часто эмитенты долларовых стейблкоинов ориентируются в этом на законодательство США.В качестве обеспечения они часто инвестируют средства в облигации Казначейства США, так что для США расчёты в таких валютах — это плюс. Они хороши как для доллара США, так и для американского долгового рынка.Но страны, в том числе из БРИКС+, хотят, конечно, развивать свои цифровые валюты. Речь идёт, например, о цифровом рубле ЦБ РФ как третьей форме российской денежной единицы. Также есть цифровой юань Народного банка Китая. ЦБ ОАЭ планирует завершить тестовые работы над цифровым дирхамом и планирует запустить его в начале этого года.Что мы имеем прямо сейчас? Например, цифровой юань уже используется в расчетах между континентальным Китаем и Гонконгом. Однако пока мировая торговля не имеет примеров масштабного применения какой-либо цифровой валюты, выпускаемой центральным банком (CBDC).На этом фоне ведутся разговоры о разработке единой цифровой валюты в рамках БРИКС+. Но пока что далее дискуссий вокруг этого вопроса дело принципиально не сдвинулось.В сухом остатке мы имеем, что потенциал CBDC очень большой, но он пока не реализован. У самих США нет цифрового доллара, но есть разные проекты долларовых стейблкоинов. Несмотря на то, что эти стейблкоины в целом играют в плюс для доллара, даже США не занимаются стимулированием расчётов в таких инструментах, предпочитая продвигать использование классического доллара.Трамп планирует "наказать" страны за отказ от доллара США повышенными импортными пошлинами. Под прицел таких мер с большой вероятностью может попасть продукция стран БРИКС+, учитывая доминирование в расчётах между государствами-участниками объединения национальных валют: доллар США занимает уже лишь около четверти всех расчётов внутри объединения стран.Что же можно констатировать? Классические, не цифровые валюты, и так начинают играть большую, чем ранее роль во внешней торговле, но доллар США всё равно остаётся доминирующей денежной единицей. Так что пока у Трампа нет какой-то причины "спасать" доллар, если только он не максималист в этом вопросе.У цифровых валют есть потенциал бросить дополнительный вызов доллару США, но пока этого не наблюдается. Но вот что может быть реализовано, так это применение принципов блокчейна в сочетании с классическими валютами.О чём идёт речь? Мой опыт в качестве председателя Совета директоров "Открытие брокер" (2017-2022 гг) позволяет мне говорить, что внедрение финтеха и цифровых решений в работу организации — это фундамент дальнейших инноваций.Проще говоря: многое из того, что сейчас реализуется в финансовой сфере, было предопределено инвестициями со стороны банков и брокерских компаний в инновации.Это означает, что уже сейчас следует на уровне участников финансового рынка БРИКС+ активно закладывать фундаменты новых цифровых коммуникаций, где главными кирпичиками станут искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн. ИИ становится сейчас точкой активации потенциала всех других инноваций, которые так нужны для перевода внешней торговли в независимую, умную и стабильно работающую "цифру", в том числе с применением классических денежных единиц.Для этого нужны инновации, капитал, люди и "железо" в виде центров обработки данных (ЦОД). Весь этот микс должен быть оптимальным образом подобран. Всё это потребует масштабных инвестиций со стороны отдельных участников финансового рынка, но без них занять достойное место в глобальной экономике будущего просто не получится.Доля доллара США в мировых торговых отношениях снижалась бы ещё стремительнее, если бы появились цифровые альтернативные системы расчётов. Переход БРИКС+ к использованию множественности классических нецифровых валют создаёт дополнительные транзакционные издержки, поэтому существуют ограничения движения по такому пути.ФРС США отказывается от разработки и запуска цифрового доллара, но появление во внешней торговле цифровых валют вынудит американский регулятор также сделать шаг в этом направлении.Пока что есть открытое поле возможностей, и то государство из БРИКС+, которое быстрее всех предложит цифровое решение для экономико-финансовых расчётов в мировой торговле, получит определенное преимущество. Такое решение уже составит конкуренцию цифровому доллару. При этом лидером станет та страна, в которой в наибольшей степени инновационно "прокачан" собственный финансовый сектор.Автор: Константин Церазов, экономист, бывший вице-президент банка "Открытие"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, цифровая валюта, мировая экономика, сша, дональд трамп, swift, ес, мвф, константин церазов