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ЕБРР выделил Украине в 2024 году рекордное финансирование
ЕБРР выделил Украине в 2024 году рекордное финансирование - 16.01.2025, ПРАЙМ
ЕБРР выделил Украине в 2024 году рекордное финансирование
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине в 2024 году рекордное финансирование в размере почти 2,4 миллиарда евро, говорится в... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T13:49+0300
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МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине в 2024 году рекордное финансирование в размере почти 2,4 миллиарда евро, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте банка. "ЕБРР разместил на Украине в 2024 году рекордное (финансирование – ред.) в размере почти 2,4 миллиарда евро после (выделения – ред.) 2,1 миллиарда в 2023 году", - сообщил ЕБРР. Как отмечается в заявлении, ЕБРР является "крупнейшим институциональным инвестором Украины", в общей сложности банк инвестировал в страну 6,2 миллиарда евро с февраля 2022 года. Отмечается, что финансирование предоставлялось для поддержки энергетической безопасности, инфраструктуры, торговли и частного сектора.
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ебрр, украина
ЕБРР выделил Украине в 2024 году рекордное финансирование
ЕБРР выделил Украине в 2024 году рекордное финансирование почти в €2,4 млрд
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине в 2024 году рекордное финансирование в размере почти 2,4 миллиарда евро, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте банка.
"ЕБРР разместил на Украине в 2024 году рекордное (финансирование – ред.) в размере почти 2,4 миллиарда евро после (выделения – ред.) 2,1 миллиарда в 2023 году", - сообщил ЕБРР.
Как отмечается в заявлении, ЕБРР является "крупнейшим институциональным инвестором Украины", в общей сложности банк инвестировал в страну 6,2 миллиарда евро с февраля 2022 года.
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Отмечается, что финансирование предоставлялось для поддержки энергетической безопасности, инфраструктуры, торговли и частного сектора.