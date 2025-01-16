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ЕБРР инвестирует в Украину около 1,5 миллиарда евро

ЕБРР инвестирует в Украину около 1,5 миллиарда евро - 16.01.2025, ПРАЙМ

ЕБРР инвестирует в Украину около 1,5 миллиарда евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украине в 2025 году финансирование в размере около 1,5 миллиарда евро, следует из пресс-релиза,... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:50+0300

2025-01-16T14:50+0300

2025-01-16T14:50+0300

экономика

ебрр

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финансирование

финансирование украины

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МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украине в 2025 году финансирование в размере около 1,5 миллиарда евро, следует из пресс-релиза, опубликованного в четверг на сайте банка. "Ожидается, что объём инвестиций ЕБРР продолжит оставаться на уровне примерно в 1,5 миллиарда евро в год после соглашения в 2023 году увеличить оплаченный капитал банка на 4 миллиарда евро для сохранения поддержки Украины. Возможно дальнейшее увеличение (финансирования - ред.), когда придет время реконструкции", - сказано там. В декабре украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что совет директоров ЕБРР одобрил объем инвестиций в Украину на уровне более 1,3 миллиарда евро, в том числе и на восстановление энергосистемы страны. ЕБРР - международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.

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ебрр, украина, поддержка украины, финансирование, финансирование украины