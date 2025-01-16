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Эксперт рассказала, как сэкономить на зарядке электромобиля - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, как сэкономить на зарядке электромобиля
Эксперт рассказала, как сэкономить на зарядке электромобиля - 16.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как сэкономить на зарядке электромобиля
Расход заряда в электромобиле при скорости выше 90-100 километров в час увеличивается в 2-2,5 раза, поэтому, чтобы реже заряжаться, лучше не превышать этот... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T07:30+0300
2025-01-16T07:30+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Расход заряда в электромобиле при скорости выше 90-100 километров в час увеличивается в 2-2,5 раза, поэтому, чтобы реже заряжаться, лучше не превышать этот лимит в дальней поездке по трассе, следует из комментария РИА Новости исполнительного директора АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Алены Рыбушкиной. Эксперт поделилась рекомендациями, которые сделают дальнюю поездку на электромобиле, например, из Москвы в Санкт-Петербург, максимально приятной. По ее словам, этот маршрут уже достаточно развит с точки зрения зарядной инфраструктуры, но, чтобы сэкономить время на "заправке", стоит тщательно все продумать. В частности перед началом путешествия лучше полностью зарядить аккумулятор, а также, исходя из времени года и стиля вождения, рассчитать средний расход в кВт.ч на 100 километров. "Имейте в виду, что при скорости выше 90-100 километров в час расход возрастает в 2-2,5 раза", - отметила Рыбушкина. Она порекомендовала также воспользоваться специализированным приложением, в котором на карте отображаются зарядки с требуемым разъемом. Это позволит спланировать точки зарядки с учетом прогнозируемого расхода, а также совместить "заправку" с санитарными остановками или обедом. При возможности можно разбить путешествие и предусмотреть ночевку в гостинице по пути, где есть зарядная станция, добавила эксперт.
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192
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Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
07:30 16.01.2025
 
Эксперт рассказала, как сэкономить на зарядке электромобиля

Эксперт Рыбушкина посоветовала не превышать лимит заряда при скорости выше 90-100 км/ч

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Расход заряда в электромобиле при скорости выше 90-100 километров в час увеличивается в 2-2,5 раза, поэтому, чтобы реже заряжаться, лучше не превышать этот лимит в дальней поездке по трассе, следует из комментария РИА Новости исполнительного директора АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Алены Рыбушкиной.
Эксперт поделилась рекомендациями, которые сделают дальнюю поездку на электромобиле, например, из Москвы в Санкт-Петербург, максимально приятной. По ее словам, этот маршрут уже достаточно развит с точки зрения зарядной инфраструктуры, но, чтобы сэкономить время на "заправке", стоит тщательно все продумать.
В частности перед началом путешествия лучше полностью зарядить аккумулятор, а также, исходя из времени года и стиля вождения, рассчитать средний расход в кВт.ч на 100 километров.
"Имейте в виду, что при скорости выше 90-100 километров в час расход возрастает в 2-2,5 раза", - отметила Рыбушкина.
Она порекомендовала также воспользоваться специализированным приложением, в котором на карте отображаются зарядки с требуемым разъемом. Это позволит спланировать точки зарядки с учетом прогнозируемого расхода, а также совместить "заправку" с санитарными остановками или обедом.
При возможности можно разбить путешествие и предусмотреть ночевку в гостинице по пути, где есть зарядная станция, добавила эксперт.
 
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