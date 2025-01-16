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Эксперты рассказали, почему москвичи чаще всего ходят в гипермаркеты

Эксперты рассказали, почему москвичи чаще всего ходят в гипермаркеты - 16.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, почему москвичи чаще всего ходят в гипермаркеты

Жители Москвы чаще всего ходят в гипермаркеты по ночам осенью и зимой – это может быть связано с графиком отпусков, а средний чек таких покупателей составляет... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T05:36+0300

2025-01-16T05:36+0300

2025-01-16T05:36+0300

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Жители Москвы чаще всего ходят в гипермаркеты по ночам осенью и зимой – это может быть связано с графиком отпусков, а средний чек таких покупателей составляет 610 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "МТС Геоэффект". "Средний чек ночных покупателей гипермаркетов составил 610 рублей. Наиболее часто по ночам москвичи выбирались в магазины зимой и осенью, а наименьшим спросом такие походы за продуктами пользовались в весенне-летний сезон. Это может быть связано с графиком отпусков горожан", - говорится в исследовании. В нем учитывались перемещения более 65 тысяч жителей столицы в возрасте от 18 до 64 лет в течение 2024 года. Аналитики приводят типичный портрет ночного покупателя продуктов: это женщина 35–44 лет, с доходом в диапазоне до 120 тысяч рублей в месяц, проживающая в радиусе до 1 километра от магазина. При этом оказалось, что молодые люди 18-24 лет крайне редко посещают магазины в позднее время - их всего около 9%. А среди тех, чей заработок превышает 200 тысяч в месяц, ночные походы за продуктами еще менее актуальны: доля таких покупателей едва дотягивает до 3%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, мтс