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"Никакой трагедии". Россия нашла способ укрепить рубль

"Никакой трагедии". Россия нашла способ укрепить рубль - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Никакой трагедии". Россия нашла способ укрепить рубль

Экспортные доходы снижаются на фоне низкого спроса и падения цен, что может оказать влияние на курс рубля в 2025 году, говорится в материале агентства РИА... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T09:25+0300

2025-01-16T09:25+0300

2025-01-16T09:26+0300

экономика

россия

экспорт

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Экспортные доходы снижаются на фоне низкого спроса и падения цен, что может оказать влияние на курс рубля в 2025 году, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, доходы от экспорта снижаются из-за низкого спроса и падения цен на природные ресурсы, в основном на уголь. Индекс сырьевых товаров сократился на 2% в 2024 году. Уголь потерял 19%, а нефть и нефтепродукты перешли к отрицательной динамике.Отмечается, что скидки на Urals и ESPO сократились на два доллара за баррель, а ВСТО вернула себе премию к сорту Dubai, которая была отменена в прошлом году. Подсолнечное масло подорожало на 42,5%, а цены на карбамид увеличились на 20% на фоне проблем с поставками из Китая."Все завязано на потреблении, а темп его роста невысокий, особенно на Западе. При низком спросе говорить о повышении цен на сырьевую продукцию не приходится", — отметил в беседе с изданием финансовый аналитик Михаил Беляев.Цены на СПГ также выросли на шесть процентов на фоне дефицита. Несмотря на это, экономисты отмечают непростую ситуацию на мировых рынках и низкий спрос на сырье. Однако Китаю и Индии все больше требуется ресурсов.Что касается рубля, большинство аналитиков предрекают, что он не превысит отметку в 110 рублей за доллар. По словам доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаила Хачатуряна, основным поддерживающим фактором для нацвалюты должен выступить несырьевой экспорт. Стабильное увеличение несырьевого экспорта также позволит рублю вернуться к отметкам 98-101 за доллар и 99-103 за евро к середине года. заключили в издании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, экспорт