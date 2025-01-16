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"Никакой трагедии". Россия нашла способ укрепить рубль - 16.01.2025, ПРАЙМ
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"Никакой трагедии". Россия нашла способ укрепить рубль
"Никакой трагедии". Россия нашла способ укрепить рубль - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Никакой трагедии". Россия нашла способ укрепить рубль
Экспортные доходы снижаются на фоне низкого спроса и падения цен, что может оказать влияние на курс рубля в 2025 году, говорится в материале агентства РИА... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T09:25+0300
2025-01-16T09:26+0300
экономика
россия
экспорт
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Экспортные доходы снижаются на фоне низкого спроса и падения цен, что может оказать влияние на курс рубля в 2025 году, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, доходы от экспорта снижаются из-за низкого спроса и падения цен на природные ресурсы, в основном на уголь. Индекс сырьевых товаров сократился на 2% в 2024 году. Уголь потерял 19%, а нефть и нефтепродукты перешли к отрицательной динамике.Отмечается, что скидки на Urals и ESPO сократились на два доллара за баррель, а ВСТО вернула себе премию к сорту Dubai, которая была отменена в прошлом году. Подсолнечное масло подорожало на 42,5%, а цены на карбамид увеличились на 20% на фоне проблем с поставками из Китая."Все завязано на потреблении, а темп его роста невысокий, особенно на Западе. При низком спросе говорить о повышении цен на сырьевую продукцию не приходится", — отметил в беседе с изданием финансовый аналитик Михаил Беляев.Цены на СПГ также выросли на шесть процентов на фоне дефицита. Несмотря на это, экономисты отмечают непростую ситуацию на мировых рынках и низкий спрос на сырье. Однако Китаю и Индии все больше требуется ресурсов.Что касается рубля, большинство аналитиков предрекают, что он не превысит отметку в 110 рублей за доллар. По словам доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаила Хачатуряна, основным поддерживающим фактором для нацвалюты должен выступить несырьевой экспорт. Стабильное увеличение несырьевого экспорта также позволит рублю вернуться к отметкам 98-101 за доллар и 99-103 за евро к середине года. заключили в издании.
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россия, экспорт
Экономика, РОССИЯ, экспорт
09:25 16.01.2025 (обновлено: 09:26 16.01.2025)
 
"Никакой трагедии". Россия нашла способ укрепить рубль

Экономист Хачатурян: рост несырьевого экспорта позволит укрепить рубль

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Экспортные доходы снижаются на фоне низкого спроса и падения цен, что может оказать влияние на курс рубля в 2025 году, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно агентству, доходы от экспорта снижаются из-за низкого спроса и падения цен на природные ресурсы, в основном на уголь. Индекс сырьевых товаров сократился на 2% в 2024 году. Уголь потерял 19%, а нефть и нефтепродукты перешли к отрицательной динамике.
Отмечается, что скидки на Urals и ESPO сократились на два доллара за баррель, а ВСТО вернула себе премию к сорту Dubai, которая была отменена в прошлом году. Подсолнечное масло подорожало на 42,5%, а цены на карбамид увеличились на 20% на фоне проблем с поставками из Китая.
"Все завязано на потреблении, а темп его роста невысокий, особенно на Западе. При низком спросе говорить о повышении цен на сырьевую продукцию не приходится", — отметил в беседе с изданием финансовый аналитик Михаил Беляев.
Цены на СПГ также выросли на шесть процентов на фоне дефицита. Несмотря на это, экономисты отмечают непростую ситуацию на мировых рынках и низкий спрос на сырье. Однако Китаю и Индии все больше требуется ресурсов.
Что касается рубля, большинство аналитиков предрекают, что он не превысит отметку в 110 рублей за доллар. По словам доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаила Хачатуряна, основным поддерживающим фактором для нацвалюты должен выступить несырьевой экспорт. Стабильное увеличение несырьевого экспорта также позволит рублю вернуться к отметкам 98-101 за доллар и 99-103 за евро к середине года. заключили в издании.
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