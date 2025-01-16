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Эксперт ожидает скорого восстановления российского экспорта нефти

Эксперт ожидает скорого восстановления российского экспорта нефти - 16.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт ожидает скорого восстановления российского экспорта нефти

Покупатели российской нефти, получив разъяснение по последним американским санкциям, завершат коммерческие операции в ближайшее время, после чего экспорт будет... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T20:19+0300

2025-01-16T20:19+0300

2025-01-16T20:19+0300

россия

экспорт нефти

санкции против рф

сша

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Покупатели российской нефти, получив разъяснение по последним американским санкциям, завершат коммерческие операции в ближайшее время, после чего экспорт будет восстанавливаться, сказал РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. США на прошлой неделе ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. На этой неделе минфин США выпустил генлицензию, согласно которой частично разрешены операции с рядом российских компаний, включая "Газпром нефть", "Совкомфлот". По данным агентства Рейтер, со дня введения новых санкций по меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных частях мира, в том числе у побережий Китая, РФ и на Ближнем Востоке. Блумберг обнаружил у побережья КНР три подсанкционных нефтяных судна, не выгрузившихся в срок. "Это классическое разъяснение OFAC (управления по контролю над иностранными активами минфина США - ред.) после официального заявления о введении тех или иных санкций. Это в практике американцев: сначала они громко заявляют, а потом появляется документ, конкретизирующий условия. Те провалы в экспорте, которые мы наблюдаем на китайском и индийском направлениях, связаны с тем, что и китайцы, и индийцы ждали разъяснений OFAC, как будут применяться санкции, с какого времени, как долго еще можно вести дела с подсанкционными танкерами, перевозящими российскую нефть", - пояснил Громов. Эксперт добавил, что у покупателей российской нефти по сути осталось полтора месяца (полностью санкции вступают в силу с 27 февраля) на то, чтобы завершить все операции с судами, попавшими под санкционные ограничения США. "Это означает, что в ближайшее время наш экспорт будет снова восстанавливаться, то есть провал, задержка с поставками, видимо, будет сокращаться. В течение ближайшего времени подсанкционные суда получат возможность разгрузиться, но при этом не успеют загрузиться новой партией нефти", - добавил Громов. Он добавил, что частичное разрешение операций с подсанкционными компаниями направлено на то, чтобы покупатели, которые уже вложились в покупку российской нефти, не потеряли в деньгах. "А вот стратегически проблема, естественно, остается, и нам нужно за эти два месяца с коллегами из Индии и Китая решить, каким образом они будут получать нашу нефть и на каких судах", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250116/neft-854260294.html

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россия, экспорт нефти, санкции против рф, сша