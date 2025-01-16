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США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране - 16.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250116/equinor-854256589.html
США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране
США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране - 16.01.2025, ПРАЙМ
США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране
Норвежская энергетическая Equinor и канадская компания Standard Lithium получат грант от министерства энергетики США в размере 225 миллионов долларов для... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:05+0300
2025-01-16T17:05+0300
экономика
сша
equinor
литий
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor и канадская компания Standard Lithium получат грант от министерства энергетики США в размере 225 миллионов долларов для развития проекта по добыче лития в стране, следует из пресс-релиза Equinor. "Министерство энергетики США утвердило грант для Standard Lithium и Equinor в размере 225 миллионов долларов на литиевый проект South West Arkansas", - говорится в сообщении. Отмечается, что данное финансирование будет направлено на строительство перерабатывающего предприятия для проекта SWA. Ожидается, что объекты проекта SWA будут находиться примерно в семи милях на юге от города Льюисвилль в штате Арканзас. Компании рассчитывают достичь уровня производства в 45 тысяч тонн карбоната лития в год, которое будет осуществляться в две фазы по 22 500 тонн. В настоящее время ведутся работы для подготовки проекта к принятию окончательного инвестиционного решения. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
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сша, equinor, литий
Экономика, США, Equinor, литий
17:05 16.01.2025
 
США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране

США одобрили грант в $225 млн на развитие в стране литиевого проекта Equinor

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor и канадская компания Standard Lithium получат грант от министерства энергетики США в размере 225 миллионов долларов для развития проекта по добыче лития в стране, следует из пресс-релиза Equinor.
"Министерство энергетики США утвердило грант для Standard Lithium и Equinor в размере 225 миллионов долларов на литиевый проект South West Arkansas", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данное финансирование будет направлено на строительство перерабатывающего предприятия для проекта SWA.
Ожидается, что объекты проекта SWA будут находиться примерно в семи милях на юге от города Льюисвилль в штате Арканзас. Компании рассчитывают достичь уровня производства в 45 тысяч тонн карбоната лития в год, которое будет осуществляться в две фазы по 22 500 тонн. В настоящее время ведутся работы для подготовки проекта к принятию окончательного инвестиционного решения.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
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