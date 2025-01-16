https://1prime.ru/20250116/equinor-854256589.html

США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране

США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране - 16.01.2025, ПРАЙМ

США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране

Норвежская энергетическая Equinor и канадская компания Standard Lithium получат грант от министерства энергетики США в размере 225 миллионов долларов для... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T17:05+0300

2025-01-16T17:05+0300

2025-01-16T17:05+0300

экономика

сша

equinor

литий

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor и канадская компания Standard Lithium получат грант от министерства энергетики США в размере 225 миллионов долларов для развития проекта по добыче лития в стране, следует из пресс-релиза Equinor. "Министерство энергетики США утвердило грант для Standard Lithium и Equinor в размере 225 миллионов долларов на литиевый проект South West Arkansas", - говорится в сообщении. Отмечается, что данное финансирование будет направлено на строительство перерабатывающего предприятия для проекта SWA. Ожидается, что объекты проекта SWA будут находиться примерно в семи милях на юге от города Льюисвилль в штате Арканзас. Компании рассчитывают достичь уровня производства в 45 тысяч тонн карбоната лития в год, которое будет осуществляться в две фазы по 22 500 тонн. В настоящее время ведутся работы для подготовки проекта к принятию окончательного инвестиционного решения. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.

https://1prime.ru/20250113/litiy-854165155.html

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сша, equinor, литий