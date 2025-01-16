https://1prime.ru/20250116/equinor-854256589.html
США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране
США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране - 16.01.2025, ПРАЙМ
США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране
Норвежская энергетическая Equinor и канадская компания Standard Lithium получат грант от министерства энергетики США в размере 225 миллионов долларов для... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:05+0300
2025-01-16T17:05+0300
2025-01-16T17:05+0300
экономика
сша
equinor
литий
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor и канадская компания Standard Lithium получат грант от министерства энергетики США в размере 225 миллионов долларов для развития проекта по добыче лития в стране, следует из пресс-релиза Equinor. "Министерство энергетики США утвердило грант для Standard Lithium и Equinor в размере 225 миллионов долларов на литиевый проект South West Arkansas", - говорится в сообщении. Отмечается, что данное финансирование будет направлено на строительство перерабатывающего предприятия для проекта SWA. Ожидается, что объекты проекта SWA будут находиться примерно в семи милях на юге от города Льюисвилль в штате Арканзас. Компании рассчитывают достичь уровня производства в 45 тысяч тонн карбоната лития в год, которое будет осуществляться в две фазы по 22 500 тонн. В настоящее время ведутся работы для подготовки проекта к принятию окончательного инвестиционного решения. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
https://1prime.ru/20250113/litiy-854165155.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, equinor, литий
Экономика, США, Equinor, литий
США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране
США одобрили грант в $225 млн на развитие в стране литиевого проекта Equinor
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor и канадская компания Standard Lithium получат грант от министерства энергетики США в размере 225 миллионов долларов для развития проекта по добыче лития в стране, следует из пресс-релиза Equinor.
"Министерство энергетики США утвердило грант для Standard Lithium и Equinor в размере 225 миллионов долларов на литиевый проект South West Arkansas", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данное финансирование будет направлено на строительство перерабатывающего предприятия для проекта SWA.
Ожидается, что объекты проекта SWA будут находиться примерно в семи милях на юге от города Льюисвилль в штате Арканзас. Компании рассчитывают достичь уровня производства в 45 тысяч тонн карбоната лития в год, которое будет осуществляться в две фазы по 22 500 тонн. В настоящее время ведутся работы для подготовки проекта к принятию окончательного инвестиционного решения.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
Эксперт рассказал, какой будет цена на литий в 2025 году