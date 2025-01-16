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Эстония вложит дополнительные средства в укрепление границы с РФ, пишут СМИ
Эстония вложит дополнительные средства в укрепление границы с РФ, пишут СМИ - 16.01.2025, ПРАЙМ
Эстония вложит дополнительные средства в укрепление границы с РФ, пишут СМИ
Эстонские власти в четверг одобрили инвестиции на сумму 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией, а также на расширение возможностей наблюдения в ее... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:07+0300
2025-01-16T15:07+0300
2025-01-16T15:07+0300
политика
эстония
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граница
инвестиции
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Эстонские власти в четверг одобрили инвестиции на сумму 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией, а также на расширение возможностей наблюдения в ее районе, пишет издание "Северное побережье" со ссылкой на канцелярию правительства прибалтийской республики. Отмечается, что финансирование выделяется в рамках новых инвестиций в национальную оборону в размере 219 миллионов для "повышения готовности страны к кризисам". Средства пойдут в полицейский кризисный резерв, на восточную границу, а также на развитие гражданской обороны и противодействие гибридным угрозам. По данным издания, большое внимание уделяется укреплению и расширению инфраструктуры восточной границы, развитию возможностей наблюдения. На эти цели будет потрачено около 18 миллионов евро. "На восточной границе и в четырех крупнейших городах Эстонии будут созданы возможности для наблюдения и противодействия с помощью беспилотников. На эти мероприятия будет выделено около 12,5 миллиона евро", — сообщило "Северное побережье".
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эстония, россия, граница, инвестиции
Политика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, граница, инвестиции
Эстония вложит дополнительные средства в укрепление границы с РФ, пишут СМИ
"Северное побережье": Эстония вложит 30,5 млн евро в укрепление границы с РФ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Эстонские власти в четверг одобрили инвестиции на сумму 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией, а также на расширение возможностей наблюдения в ее районе, пишет издание "Северное побережье" со ссылкой на канцелярию правительства прибалтийской республики.
Отмечается, что финансирование выделяется в рамках новых инвестиций в национальную оборону в размере 219 миллионов для "повышения готовности страны к кризисам". Средства пойдут в полицейский кризисный резерв, на восточную границу, а также на развитие гражданской обороны и противодействие гибридным угрозам.
По данным издания, большое внимание уделяется укреплению и расширению инфраструктуры восточной границы, развитию возможностей наблюдения. На эти цели будет потрачено около 18 миллионов евро.
"На восточной границе и в четырех крупнейших городах Эстонии будут созданы возможности для наблюдения и противодействия с помощью беспилотников. На эти мероприятия будет выделено около 12,5 миллиона евро", — сообщило "Северное побережье".
МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу страны с Россией