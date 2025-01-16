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Евро дешевеет к доллару - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Евро дешевеет к доллару
Евро дешевеет к доллару - 16.01.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару
Курс евро к доллару в четверг утром снижается перед выходом данных по инфляции в Германии и торговому балансу в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T08:38+0300
2025-01-16T08:38+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг утром снижается перед выходом данных по инфляции в Германии и торговому балансу в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару снижался до 1,0284 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0291 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время опускался до 156,1 иены с 156,38 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,05%, до 109,17 пункта. В четверг внимание трейдеров обращено на публикацию данных по инфляции в Германии. Аналитики прогнозируют, что по итогам декабря годовая инфляция в стране, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,6% с 2,2% месяцем ранее. В этот же день статистическое агентство Евростат выпустит данные по торговому балансу в еврозоне. Ожидается, что в ноябре его профицит вырос до 8,5 миллиарда евро с 6,8 миллиарда месяцем ранее.
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евро, доллар, курсы валют
Экономика, евро, доллар, Курсы валют
08:38 16.01.2025
 
Евро дешевеет к доллару

Евро дешевеет к доллару перед публикацией данных по странам еврозоны

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОбменный пункт
Обменный пункт - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг утром снижается перед выходом данных по инфляции в Германии и торговому балансу в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару снижался до 1,0284 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0291 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время опускался до 156,1 иены с 156,38 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,05%, до 109,17 пункта.
В четверг внимание трейдеров обращено на публикацию данных по инфляции в Германии. Аналитики прогнозируют, что по итогам декабря годовая инфляция в стране, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,6% с 2,2% месяцем ранее.
В этот же день статистическое агентство Евростат выпустит данные по торговому балансу в еврозоне. Ожидается, что в ноябре его профицит вырос до 8,5 миллиарда евро с 6,8 миллиарда месяцем ранее.
 
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