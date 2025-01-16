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ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах

ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах - 16.01.2025, ПРАЙМ

ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) поддержала предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) об обеспечении пассажиров доступом к... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T01:32+0300

2025-01-16T01:32+0300

2025-01-16T01:32+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) поддержала предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) об обеспечении пассажиров доступом к бесплатной питьевой воде в аэропортах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Федеральная антимонопольная служба поддерживает предложение по оснащению всех аэропортов бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах, доступных пассажирам", - сказано в документе. При этом, по мнению ФАС России, установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов может повлечь сокращение ассортимента бутилированной воды или отказ хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории аэропортов, от реализации данного товара. В связи с этим антимонопольный орган не поддерживает установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов. "Московским УФАС России в настоящее время рассматривается заявление Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров по вопросу стоимости питьевой воды в стерильной зоне внутренних и международных воздушных линий Международного аэропорта "Внуково". В случае, если в действиях хозяйствующих субъектов (…) будут установлены признаки нарушения (…) антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования", - добавляется в документе. Чернышов рассказал РИА Новости, что поддержка инициативы по обеспечению пассажиров доступом к бесплатной питьевой воде в аэропортах является важным шагом для повышения комфорта пассажиров. "Мы продолжим работать с заинтересованными сторонами, чтобы найти сбалансированное решение, которое обеспечит как доступность питьевой воды, так и поддержку честной конкуренции на рынке", - добавил парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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