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ФАС раскрыла сговор на торгах в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"
ФАС раскрыла сговор на торгах в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" - 16.01.2025, ПРАЙМ
ФАС раскрыла сговор на торгах в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика": компании заключили и реализовали... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:02+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика": компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение при проведении торговой процедуры на сумму 71,79 миллиона рублей, заявили в службе. "ФАС раскрыла сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика". …Организации заключили и реализовали антиконкурентное соглашение при проведении торговой процедуры в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Цена контракта составила 71 790 834 рубля", - говорится в сообщении. Отмечается, что нарушение выявлено при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области. ФАС России признала ГКУ МО "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" и ООО "Нетворкс" нарушившими антимонопольное законодательство. Указанным лицам грозят оборотные штрафы.
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россия, фас рф, сговор
ФАС раскрыла сговор на торгах в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"
ФАС раскрыла сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика"
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика": компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение при проведении торговой процедуры на сумму 71,79 миллиона рублей, заявили в службе.
"ФАС раскрыла сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика". …Организации заключили и реализовали антиконкурентное соглашение при проведении торговой процедуры в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Цена контракта составила 71 790 834 рубля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушение выявлено при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области.
ФАС России признала ГКУ МО "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" и ООО "Нетворкс" нарушившими антимонопольное законодательство. Указанным лицам грозят оборотные штрафы.
ФАС направила запросы производителям упаковки продуктов питания