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Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование - 16.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование
Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование - 16.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:17+0300
2025-01-16T17:17+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть представлен до 1 марта. Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры поддержки организаций, привлекающих долевое финансирование, в том числе в рамках программ по поддержке приоритетных для развития российской экономики проектов и направлений деятельности", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
17:17 16.01.2025
 
Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование

Кабмин и ЦБ поддержат организации, привлекающие долевое финансирование

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть представлен до 1 марта.
Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры поддержки организаций, привлекающих долевое финансирование, в том числе в рамках программ по поддержке приоритетных для развития российской экономики проектов и направлений деятельности", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода.
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