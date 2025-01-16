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Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование
Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование - 16.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:17+0300
2025-01-16T17:17+0300
2025-01-16T17:17+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть представлен до 1 марта. Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры поддержки организаций, привлекающих долевое финансирование, в том числе в рамках программ по поддержке приоритетных для развития российской экономики проектов и направлений деятельности", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование
Кабмин и ЦБ поддержат организации, привлекающие долевое финансирование
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть представлен до 1 марта.
Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры поддержки организаций, привлекающих долевое финансирование, в том числе в рамках программ по поддержке приоритетных для развития российской экономики проектов и направлений деятельности", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода.
Путин поручил упразднить получение разрешений для ряда видов бизнеса