https://1prime.ru/20250116/finansirovanie-854257138.html

Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование

Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование - 16.01.2025, ПРАЙМ

Путин поручил поддержать организации, привлекающие долевое финансирование

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T17:17+0300

2025-01-16T17:17+0300

2025-01-16T17:17+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ поддержать организации, привлекающие долевое финансирование, доклад должен быть представлен до 1 марта. Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры поддержки организаций, привлекающих долевое финансирование, в том числе в рамках программ по поддержке приоритетных для развития российской экономики проектов и направлений деятельности", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода.

https://1prime.ru/20250101/uvedomleniya-853993630.html

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россия, владимир путин