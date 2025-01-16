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"Газпром" не требовал от Кишинева срочной выплаты долга за поставки газа

"Газпром" не требовал от Кишинева срочной выплаты долга за поставки газа - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Газпром" не требовал от Кишинева срочной выплаты долга за поставки газа

Российский концерн "Газпром" не требовал от молдавской стороны срочной выплаты долга за поставки газа, а предлагал возможность урегулировать задолженность,... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T10:57+0300

2025-01-16T10:57+0300

2025-01-16T10:57+0300

энергетика

россия

молдавия

газпром

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КИШИНЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Российский концерн "Газпром" не требовал от молдавской стороны срочной выплаты долга за поставки газа, а предлагал возможность урегулировать задолженность, заявил врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. Молдавский премьер Дорин Речан заявил, что Молдавия готова направить обращение в международный арбитраж в связи с решением "Газпрома" о прекращении поставок газа. "Там вопрос не о платеже. Я видел различные спекуляции, что нужно оплатить этот долг. Нет, "Газпром" не просил об оплате. Он просил о том, чтобы было бы какое-то соглашение по урегулированию – отсрочка платежа и так далее", - заявил Чебан в эфире TV8. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.

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россия, молдавия, газпром