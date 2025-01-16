https://1prime.ru/20250116/gaz-854264018.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 495 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 495 долларов за тысячу кубов - 16.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 495 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 1% – до 495 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T20:31+0300

2025-01-16T20:31+0300

2025-01-16T20:31+0300

европа

ice

газ

биржевые торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 1% – до 495 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 490,9 доллара (-2%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 486,2 доллара (-3%). Последние фьючерсы торговались по 494,6 доллара (-1,3%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 501 доллар за тысячу кубометров. "Эмоциональность начала недели сошла на нет, а обновленной информации не появилось. Данные об отсутствии прокачки российского газа через украинскую территорию давно учтены в котировках и ожиданиях. На таком фоне котировки снижаются третий день подряд. Погодный фактор для рынка газа снова стал основным", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Операторы ПХГ в ЕС продолжают оценивать достаточность топлива в середине сезона повышенного отбора, добавляет эксперт. По его словам, цены на газ останутся стабильными без отклонений погоды в ту или иную сторону, а ближе к концу марта начнут снижаться. На данный момент базовый сценарий предполагает, что цены на газ в Европе будут держаться у отметки в 500 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в конце ноября показатель впервые за год превысил 530 долларов.

https://1prime.ru/20250116/import-854259142.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, ice, газ, биржевые торги