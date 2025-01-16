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В Кремле приветствовали прекращение огня в секторе Газа - 16.01.2025, ПРАЙМ
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В Кремле приветствовали прекращение огня в секторе Газа
В Кремле приветствовали прекращение огня в секторе Газа - 16.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле приветствовали прекращение огня в секторе Газа
Любое урегулирование, которое поможет прекратить страдания народа в Газе и добавит безопасности для Израиля, может только приветствоваться, заявил жупналистам... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:15+0300
2025-01-16T14:15+0300
политика
россия
израиль
газа
дмитрий песков
перемирие
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Любое урегулирование, которое поможет прекратить страдания народа в Газе и добавит безопасности для Израиля, может только приветствоваться, заявил жупналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Россия не принимала участия в процессе урегулирования ситуации между ХАМАС и Израилем."Россия не принимала участие в этом процессе. Давайте с вами дождемся финализации", — сказал он.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий..Первый этап сделки предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения являются Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Данное перемирие является вторым за время конфликта. Первое было заключено в ноябре 2023 года и продлилось 6 дней.
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россия, израиль, газа, дмитрий песков, перемирие
Политика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, Газа, Дмитрий Песков, перемирие
14:15 16.01.2025
 
В Кремле приветствовали прекращение огня в секторе Газа

Песков: урегулирование, которое приведет к остановке огня в Газе, приветствуется

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Любое урегулирование, которое поможет прекратить страдания народа в Газе и добавит безопасности для Израиля, может только приветствоваться, заявил жупналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что Россия не принимала участия в процессе урегулирования ситуации между ХАМАС и Израилем.
"Россия не принимала участие в этом процессе. Давайте с вами дождемся финализации", — сказал он.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий..
Первый этап сделки предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения являются Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Данное перемирие является вторым за время конфликта. Первое было заключено в ноябре 2023 года и продлилось 6 дней.
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ПолитикаРОССИЯИЗРАИЛЬГазаДмитрий Песковперемирие
 
 
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