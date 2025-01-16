https://1prime.ru/20250116/gaza-854247989.html

В Кремле приветствовали прекращение огня в секторе Газа

В Кремле приветствовали прекращение огня в секторе Газа - 16.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле приветствовали прекращение огня в секторе Газа

Любое урегулирование, которое поможет прекратить страдания народа в Газе и добавит безопасности для Израиля, может только приветствоваться, заявил жупналистам... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:15+0300

2025-01-16T14:15+0300

2025-01-16T14:15+0300

политика

россия

израиль

газа

дмитрий песков

перемирие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_0:109:3256:1941_1920x0_80_0_0_6c36f5662fa27fc9b836e7040a02e481.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Любое урегулирование, которое поможет прекратить страдания народа в Газе и добавит безопасности для Израиля, может только приветствоваться, заявил жупналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Россия не принимала участия в процессе урегулирования ситуации между ХАМАС и Израилем."Россия не принимала участие в этом процессе. Давайте с вами дождемся финализации", — сказал он.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий..Первый этап сделки предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения являются Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Данное перемирие является вторым за время конфликта. Первое было заключено в ноябре 2023 года и продлилось 6 дней.

https://1prime.ru/20250116/mid-854245466.html

израиль

газа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, израиль, газа, дмитрий песков, перемирие