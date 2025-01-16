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"Газпром" рассмотрит ликвидацию представительств в Брюсселе и Токио

"Газпром" рассмотрит ликвидацию представительств в Брюсселе и Токио - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Газпром" рассмотрит ликвидацию представительств в Брюсселе и Токио

Совет директоров "Газпрома" 28 января рассмотрит ликвидацию представительств концерна в Брюсселе и Токио, следует из материалов компании. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T10:15+0300

2025-01-16T10:15+0300

2025-01-16T10:20+0300

газпром

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 28 января рассмотрит ликвидацию представительств концерна в Брюсселе и Токио, следует из материалов компании."Повестка дня заседания совета директоров эмитента… о ликвидации представительства ПАО "Газпром" в Королевстве Бельгия в г. Брюсселе, о ликвидации представительства ПАО "Газпром" в Японии в г. Токио", – говорится в сообщении.Уточняется, что заседание совета директоров пройдёт 28 января.

https://1prime.ru/20250114/sandu-854186512.html

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