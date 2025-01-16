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В Госдуму внесли проект об увеличении пособия по уходу за ребенком
В Госдуму внесли проект об увеличении пособия по уходу за ребенком - 16.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект об увеличении пособия по уходу за ребенком
Группа депутатов ЛДПР и сенаторов во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, который предполагает увеличение пособия по уходу за ребенком до... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T11:33+0300
2025-01-16T11:33+0300
2025-01-16T11:37+0300
экономика
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР и сенаторов во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, который предполагает увеличение пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителей."Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60% среднего заработка, а также установления минимального размера пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ по месту жительства в соответствии с ФЗ… "О прожиточном минимуме в РФ", - сказано в пояснительной записке. Законопроект предлагает увеличить пособие по уходу за ребенком для женщин в декретном отпуске до 60% от их прежней зарплаты, а также установить минимальный размер пособия равным региональному прожиточному минимуму на ребенка.Сейчас женщины в декрете получают всего 40% от своего прежнего заработка, что является недостаточным для обеспечения достойного уровня жизни с ребенком. Авторы законопроекта считают, что увеличение пособия поможет стимулировать рождаемость, а также снизить уровень бедности среди семей и улучшить их благосостояние.В настоящее время матери в декрете получают от 15 до 20 тысяч рублей в месяц в среднем, что является недостаточным для обеспечения базовых нужд. Авторы законопроекта призывают предоставить поддержку молодым семьям, чтобы женщины не откладывали рождение детей до накопления финансового резерва.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
В Госдуму внесли проект об увеличении пособия по уходу за ребенком
Группа депутатов внесла в ГД проект об увеличении пособия по уходу за ребенком
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР и сенаторов во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, который предполагает увеличение пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителей.
"Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60% среднего заработка, а также установления минимального размера пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ по месту жительства в соответствии с ФЗ… "О прожиточном минимуме в РФ", - сказано в пояснительной записке.
Законопроект предлагает увеличить пособие по уходу за ребенком для женщин в декретном отпуске до 60% от их прежней зарплаты, а также установить минимальный размер пособия равным региональному прожиточному минимуму на ребенка.
Сейчас женщины в декрете получают всего 40% от своего прежнего заработка, что является недостаточным для обеспечения достойного уровня жизни с ребенком. Авторы законопроекта считают, что увеличение пособия поможет стимулировать рождаемость, а также снизить уровень бедности среди семей и улучшить их благосостояние.
В настоящее время матери в декрете получают от 15 до 20 тысяч рублей в месяц в среднем, что является недостаточным для обеспечения базовых нужд. Авторы законопроекта призывают предоставить поддержку молодым семьям, чтобы женщины не откладывали рождение детей до накопления финансового резерва.
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