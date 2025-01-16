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"Большой гость". СМИ выяснили, кто может посетить парад Победы в Москве - 16.01.2025, ПРАЙМ
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"Большой гость". СМИ выяснили, кто может посетить парад Победы в Москве
"Большой гость". СМИ выяснили, кто может посетить парад Победы в Москве - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Большой гость". СМИ выяснили, кто может посетить парад Победы в Москве
На праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается приезд "большого гостя" из США, говорится в материале издания Newsweek. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:09+0300
2025-01-16T17:09+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. На праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается приезд "большого гостя" из США, говорится в материале издания Newsweek."Источник, близкий к Кремлю, сообщил &lt;…&gt;, что 9 мая Путин ожидает "большого гостя" из США. Источник не уточнил, кем может быть это официальное лицо, но сказал, что сам Трамп "был бы фантастическим", — сказано в пуликации.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил словацких коллег принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы. Президент Путин ранее также подчеркнул важность таких мероприятий для укрепления внутренней политики России и отметил, что работа по подготовке празднования 80-летия Победы должна быть направлена на достижение конкретных целей.
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россия, 9 мая
Политика, РОССИЯ, 9 мая
17:09 16.01.2025
 
"Большой гость". СМИ выяснили, кто может посетить парад Победы в Москве

Newsweek: большой гость из США может посетить парад Победы в Москве

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВасильевский спуск и Красная площадь в Москве
Васильевский спуск и Красная площадь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. На праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается приезд "большого гостя" из США, говорится в материале издания Newsweek.
"Источник, близкий к Кремлю, сообщил <…>, что 9 мая Путин ожидает "большого гостя" из США. Источник не уточнил, кем может быть это официальное лицо, но сказал, что сам Трамп "был бы фантастическим", — сказано в пуликации.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил словацких коллег принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы. Президент Путин ранее также подчеркнул важность таких мероприятий для укрепления внутренней политики России и отметил, что работа по подготовке празднования 80-летия Победы должна быть направлена на достижение конкретных целей.
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