https://1prime.ru/20250116/gost-854256717.html

"Большой гость". СМИ выяснили, кто может посетить парад Победы в Москве

"Большой гость". СМИ выяснили, кто может посетить парад Победы в Москве - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Большой гость". СМИ выяснили, кто может посетить парад Победы в Москве

На праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается приезд "большого гостя" из США, говорится в материале издания Newsweek. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T17:09+0300

2025-01-16T17:09+0300

2025-01-16T17:09+0300

политика

россия

9 мая

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. На праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается приезд "большого гостя" из США, говорится в материале издания Newsweek."Источник, близкий к Кремлю, сообщил <…>, что 9 мая Путин ожидает "большого гостя" из США. Источник не уточнил, кем может быть это официальное лицо, но сказал, что сам Трамп "был бы фантастическим", — сказано в пуликации.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил словацких коллег принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы. Президент Путин ранее также подчеркнул важность таких мероприятий для укрепления внутренней политики России и отметил, что работа по подготовке празднования 80-летия Победы должна быть направлена на достижение конкретных целей.

https://1prime.ru/20241206/putin-853391904.html

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россия, 9 мая