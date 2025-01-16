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Грузооборот морских портов России снизился на 2,3%

Грузооборот морских портов России снизился на 2,3% - 16.01.2025, ПРАЙМ

Грузооборот морских портов России снизился на 2,3%

Грузооборот морских торговых портов России по итогам 2024 года снизился на 2,3% в годовом выражении и составил 886,3 миллиона тонн, сообщили в Ассоциации... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T10:59+0300

2025-01-16T10:59+0300

2025-01-16T10:59+0300

экономика

россия

порт

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МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Грузооборот морских торговых портов России по итогам 2024 года снизился на 2,3% в годовом выражении и составил 886,3 миллиона тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов. "По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2024 года уменьшился на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 886,3 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Объем перевалки сухогрузов снизился на 1,9% по отношению к показателям 2023 года и составил 441,1 миллиона тонн, в том числе: угля – 188,1 миллиона тонн (-9,8% к показателям 2023 года), зерна – 74,8 миллиона тонн (+6%), грузов в контейнерах – 55,5 миллиона тонн (+10,8%), минеральных удобрений – 42,5 миллиона тонн (+15,7%), черных металлов – 19 миллионов тонн (-10,8%), руды – 12,3 миллиона тонн (+26,3%), грузов на паромах — 8 миллионов тонн (-0,5%). Объем перевалки наливных грузов составил 445,2 миллиона тонн, что ниже уровня 2023 года на 2,6%. Экспортных грузов в 2024 году перегружено 699,7 миллиона тонн (-1,9% в годовом выражении), импортных грузов – 42,9 миллиона тонн (+11%), транзитных – 64,9 миллиона тонн (-0,5%), каботажных – 78,7 миллиона тонн (-12,1%). Объем перевалки морских портов Арктического бассейна в 2024 году снизился на 5,2% в годовом выражении и составил 92,9 миллиона тонн, из них сухих грузов - 26,1 миллиона тонн (-15,8%), наливных грузов - 66,9 миллиона тонн (-0,3 %). Грузооборот морских портов Балтийского бассейна показал небольшую положительную динамику. Перевалку грузов в бассейне составила 273 миллиона тонн, что на 0,6% больше показателя 2023 года, из них сухих грузов - 123,8 миллиона тонн (+6,7%), наливных грузов – 149,3 миллиона тонн (-3,9%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 5,4% по отношению к уровню 2023 года и составил 275,7 миллиона тонн. Объём перевалки сухих грузов составил 131,2 миллиона тонн (-5%), наливных грузов – 144,5 миллиона тонн (-2,9%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 8,1 миллиона тонн (+4,9% к показателю 2023 года), из них объём перевалки сухих грузов составил 5,5 миллиона тонн (+10,2%), наливных грузов – 2,6 миллиона тонн (-5,9%). Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 236,5 миллиона тонн, что на 2,3% ниже показателя 2023 года. Объём перевалки сухих грузов составил 154,5 миллиона тонн (-1,9%), наливных грузов – 81,9 миллиона тонн (+1 %).

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россия, порт