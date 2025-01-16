https://1prime.ru/20250116/identifikatsiya-854257261.html
Путин поручил создать возможность удаленной идентификации клиентов банками
Путин поручил создать возможность удаленной идентификации клиентов банками - 16.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил создать возможность удаленной идентификации клиентов банками
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля законодательно обеспечить возможность удаленной идентификации клиентов... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:20+0300
2025-01-16T17:20+0300
2025-01-16T17:20+0300
россия
владимир путин
банки
идентификация
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля законодательно обеспечить возможность удаленной идентификации клиентов банками в рамках экспериментального правового режима. Соответствующий перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!" опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... установление для кредитных организаций возможности удаленной идентификации клиентов (в том числе с использованием видео-конференц-связи) в рамках экспериментального правового режима. Срок - 15 июля 2025 года", - говорится в документе.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
https://1prime.ru/20250116/aktsii-854256824.html
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россия, владимир путин, банки, идентификация
РОССИЯ, Владимир Путин, Банки, идентификация
Путин поручил создать возможность удаленной идентификации клиентов банками
Путин поручил кабмину и ЦБ обеспечить удаленную идентификации клиентов банками
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля законодательно обеспечить возможность удаленной идентификации клиентов банками в рамках экспериментального правового режима. Соответствующий перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!" опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... установление для кредитных организаций возможности удаленной идентификации клиентов (в том числе с использованием видео-конференц-связи) в рамках экспериментального правового режима. Срок - 15 июля 2025 года", - говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
Путин поручил простимулировать размещение на рынке акций российских фирм