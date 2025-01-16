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Индия увеличила импорт российского алюминия в 30 раз

Индия увеличила импорт российского алюминия в 30 раз - 16.01.2025, ПРАЙМ

Индия увеличила импорт российского алюминия в 30 раз

Покупки Индией российского алюминия в октябре взлетели в 30 раз в годовом выражении и почти вчетверо в месячном, больше всего импортировалась алюминиевая... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T05:17+0300

2025-01-16T05:17+0300

2025-01-16T05:17+0300

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Покупки Индией российского алюминия в октябре взлетели в 30 раз в годовом выражении и почти вчетверо в месячном, больше всего импортировалась алюминиевая проволока, выяснило РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы. Объемы импорта Индией алюминия и изделий из него из РФ в октябре ушедшего года выросли в 30,2 раза по сравнению с октябрем 2023 года, до более чем 5,7 миллиона долларов. А рост за месяц составил 3,8 раза. Самым востребованным товаром российской алюминиевой промышленности в Индии была проволока из нелегированного алюминия толщиной более 7 миллиметров - ее закупили на 5,4 миллиона долларов. Кроме того, импортировались алюминиевые прутки и профили, листы и плиты толще 0,2 миллиметра, а также фольга и различные изделия. Суммарно за десять месяцев года Нью-Дели приобрел у Москвы алюминия на 40 миллионов долларов, что на пятую часть меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По итогам октября Россия поднялась на 25-е место среди основных импортеров алюминия в Индию с 83-го, которое занимала год назад. А в пятерку вошли Китай с объемом поставок в 159,7 миллиона долларов, США - 79 миллионов, ОАЭ - 64,2 миллиона, Малайзия - 47,3 миллиона и Саудовская Аравия - 40,4 миллиона. Кроме того, происхождение импортного алюминия еще на 48,9 миллиона долларов не уточняется.

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промышленность, россия, индия, рф, москва