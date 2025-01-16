Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Ирана заявил, что договор о поставках газа из России почти готов - 16.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250116/iran-854260174.html
Посол Ирана заявил, что договор о поставках газа из России почти готов
Посол Ирана заявил, что договор о поставках газа из России почти готов - 16.01.2025, ПРАЙМ
Посол Ирана заявил, что договор о поставках газа из России почти готов
Договор о поставках газа из России в Иран почти готов, его могут подписать сразу после переговоров президента РФВладимира Путина и президента Ирана Масуда... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:20+0300
2025-01-16T18:28+0300
иран
россия
поставки газа
договор
https://cdnn.1prime.ru/img/76229/36/762293694_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1e0cbda78b009608d3924b1dc0ba96b0.jpg
ТЕГЕРАН, 16 янв – ПРАЙМ. Договор о поставках газа из России в Иран почти готов, его могут подписать сразу после переговоров президента РФВладимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом сообщил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее Москва и Тегеран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам Джалали, договор, в том числе содержащий пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Тегераном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. Джалали отметил, что соглашение о газовом сотрудничестве между двумя странами почти готово, остался только один вопрос, по которому стороны еще не пришли к согласию, и если он будет окончательно решен "в ходе этой поездки в присутствии двух президентов, мы готовы будем подписать и это соглашение". По данным из Кремля, на 17 января намечены переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров главы двух стран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
https://1prime.ru/20250115/rabota-854219556.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76229/36/762293694_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a0242f169d87f7ed0b9f82a506c94afc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, россия, поставки газа, договор
ИРАН, РОССИЯ, поставки газа, договор
18:20 16.01.2025 (обновлено: 18:28 16.01.2025)
 
Посол Ирана заявил, что договор о поставках газа из России почти готов

Посол Ирана Джалали: договор о поставках российского газа в страну почти готов

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© fotolia.com / masa1986
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 16 янв – ПРАЙМ. Договор о поставках газа из России в Иран почти готов, его могут подписать сразу после переговоров президента РФВладимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом сообщил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
Ранее Москва и Тегеран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам Джалали, договор, в том числе содержащий пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Тегераном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
Джалали отметил, что соглашение о газовом сотрудничестве между двумя странами почти готово, остался только один вопрос, по которому стороны еще не пришли к согласию, и если он будет окончательно решен "в ходе этой поездки в присутствии двух президентов, мы готовы будем подписать и это соглашение".
По данным из Кремля, на 17 января намечены переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров главы двух стран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Иран и Россия активизируют работу в ШОС, БРИКС и ЕАЭС
Вчера, 15:48
 
ИРАНРОССИЯпоставки газадоговор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала