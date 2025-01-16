https://1prime.ru/20250116/iran-854260174.html

Посол Ирана заявил, что договор о поставках газа из России почти готов

Посол Ирана заявил, что договор о поставках газа из России почти готов - 16.01.2025, ПРАЙМ

Посол Ирана заявил, что договор о поставках газа из России почти готов

Договор о поставках газа из России в Иран почти готов, его могут подписать сразу после переговоров президента РФВладимира Путина и президента Ирана Масуда... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T18:20+0300

2025-01-16T18:20+0300

2025-01-16T18:28+0300

иран

россия

поставки газа

договор

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ТЕГЕРАН, 16 янв – ПРАЙМ. Договор о поставках газа из России в Иран почти готов, его могут подписать сразу после переговоров президента РФВладимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом сообщил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее Москва и Тегеран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам Джалали, договор, в том числе содержащий пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Тегераном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. Джалали отметил, что соглашение о газовом сотрудничестве между двумя странами почти готово, остался только один вопрос, по которому стороны еще не пришли к согласию, и если он будет окончательно решен "в ходе этой поездки в присутствии двух президентов, мы готовы будем подписать и это соглашение". По данным из Кремля, на 17 января намечены переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров главы двух стран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.

https://1prime.ru/20250115/rabota-854219556.html

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иран, россия, поставки газа, договор