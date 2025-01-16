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Италия, ОАЭ и Албания будут работать над транспортировкой электроэнергии - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Италия, ОАЭ и Албания будут работать над транспортировкой электроэнергии
Италия, ОАЭ и Албания будут работать над транспортировкой электроэнергии - 16.01.2025, ПРАЙМ
Италия, ОАЭ и Албания будут работать над транспортировкой электроэнергии
Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Албания будут работать над совместным проектом по транспортировке электроэнергии из Албании в Италию по подводному... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T01:32+0300
2025-01-16T01:32+0300
энергетика
мировая экономика
италия
албания
рим
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РИМ, 16 янв – ПРАЙМ. Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Албания будут работать над совместным проектом по транспортировке электроэнергии из Албании в Италию по подводному кабелю в Адриатическом море, говорится в заявлении итальянского правительственного Дворца Киджи. "ОАЭ, Италия и Албания подписали трехстороннее стратегическое партнерство для трансграничного сотрудничества в области зеленой энергетики", - говорится в соглашении, подписанном на полях энергетического форума в Абу-Даби в присутствии лидеров трех стран. В документе изложены основные направления сотрудничества между ОАЭ, Италией и Албанией, включая реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии "гигаваттного масштаба" в Албании с упором на солнечные батареи, ветроэнергетику и "гибридные решения с потенциальным использованием аккумуляторных батарей". Значительная часть этой возобновляемой энергии будет передаваться в Италию, отмечается в коммюнике. "Кроме того, партнерство будет контролировать реализацию трансграничной линии электропередачи, соединяющей Албанию и Италию", - говорится в сообщении. О заключении соглашения на форуме объявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, в проекте примут участие как правительства, так и частные бизнесы трех стран. Она отметила, что он предусматривает производство зеленой энергии в Албании и экспорт части этой энергии в Италию благодаря подводному кабелю, пересекающему Адриатическое море.
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мировая экономика, италия, албания, рим
Энергетика, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, АЛБАНИЯ, Рим
01:32 16.01.2025
 
Италия, ОАЭ и Албания будут работать над транспортировкой электроэнергии

Италия, ОАЭ и Албания будут работать над проектом по транспортировке электроэнергии

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РИМ, 16 янв – ПРАЙМ. Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Албания будут работать над совместным проектом по транспортировке электроэнергии из Албании в Италию по подводному кабелю в Адриатическом море, говорится в заявлении итальянского правительственного Дворца Киджи.
"ОАЭ, Италия и Албания подписали трехстороннее стратегическое партнерство для трансграничного сотрудничества в области зеленой энергетики", - говорится в соглашении, подписанном на полях энергетического форума в Абу-Даби в присутствии лидеров трех стран.
В документе изложены основные направления сотрудничества между ОАЭ, Италией и Албанией, включая реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии "гигаваттного масштаба" в Албании с упором на солнечные батареи, ветроэнергетику и "гибридные решения с потенциальным использованием аккумуляторных батарей". Значительная часть этой возобновляемой энергии будет передаваться в Италию, отмечается в коммюнике.
"Кроме того, партнерство будет контролировать реализацию трансграничной линии электропередачи, соединяющей Албанию и Италию", - говорится в сообщении.
О заключении соглашения на форуме объявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, в проекте примут участие как правительства, так и частные бизнесы трех стран. Она отметила, что он предусматривает производство зеленой энергии в Албании и экспорт части этой энергии в Италию благодаря подводному кабелю, пересекающему Адриатическое море.
 
ЭнергетикаМировая экономикаИТАЛИЯАЛБАНИЯРим
 
 
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