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Госбанки Турции не будут по умолчанию выдавать карты Visa и Mastercard
Госбанки Турции не будут по умолчанию выдавать карты Visa и Mastercard - 16.01.2025, ПРАЙМ
Госбанки Турции не будут по умолчанию выдавать карты Visa и Mastercard
Государственные банки Турции будут выдавать по умолчанию карты национальной платежной системы Troy, а не Visa или Mastercard, следует из указа президента... | 16.01.2025, ПРАЙМ
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СТАМБУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Государственные банки Турции будут выдавать по умолчанию карты национальной платежной системы Troy, а не Visa или Mastercard, следует из указа президента Турции, опубликованного в официальном вестнике Resmi Gazete. "Государственные банки будут отдавать предпочтение использованию инфраструктуры локализованных в Турции и имеющих разрешение на работу платежных систем при выдаче новых карт и замене выданных ранее в случае, если клиент не укажет обратное", - говорится в документе. Как сообщает турецкий телеканал T24, клиентам госбанков будут автоматически выдавать карту системы Troy, если они не укажут свои пожелания при оформлении карты. Корреспондент РИА Новости передает, что как минимум в двух случаях в 2024 году государственный банк Ziraat выдал клиентам, в том числе иностранцу, карту Troy, так как они не предупреждали о желании получить карту систем Visa или Mastercard. Также, согласно указу, через систему Troy будет выполняться ряд платежей госслужащим. Турецкая национальная платежная система Troy сообщала о росте своей доли на рынке в 15 раз за 2023 год и увеличении объемов платежей в 32 раза на фоне бойкота систем Visa и Mastercard. По итогам первой половины 2024 года общее число выпущенных карт достигло 35 миллионов, через карты системы выполняется 12% всех платежей в Турции. Система Troy начала оказывать услуги в 2016 году, на данный момент карты выпускают 55 банков Турции. Карты Troy принимают в 185 странах.
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турция, visa, mastercard, банковские карты
Экономика, ТУРЦИЯ, Visa, Mastercard, банковские карты
Госбанки Турции не будут по умолчанию выдавать карты Visa и Mastercard
Госбанки Турции будут по умолчанию выдавать не карты Visa и Mastercard, а Troy
СТАМБУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Государственные банки Турции будут выдавать по умолчанию карты национальной платежной системы Troy, а не Visa или Mastercard, следует из указа президента Турции, опубликованного в официальном вестнике Resmi Gazete.
"Государственные банки будут отдавать предпочтение использованию инфраструктуры локализованных в Турции и имеющих разрешение на работу платежных систем при выдаче новых карт и замене выданных ранее в случае, если клиент не укажет обратное", - говорится в документе.
Как сообщает турецкий телеканал T24, клиентам госбанков будут автоматически выдавать карту системы Troy, если они не укажут свои пожелания при оформлении карты.
Корреспондент РИА Новости передает, что как минимум в двух случаях в 2024 году государственный банк Ziraat выдал клиентам, в том числе иностранцу, карту Troy, так как они не предупреждали о желании получить карту систем Visa или Mastercard.
Также, согласно указу, через систему Troy будет выполняться ряд платежей госслужащим.
Турецкая национальная платежная система Troy сообщала о росте своей доли на рынке в 15 раз за 2023 год и увеличении объемов платежей в 32 раза на фоне бойкота систем Visa и Mastercard.
По итогам первой половины 2024 года общее число выпущенных карт достигло 35 миллионов, через карты системы выполняется 12% всех платежей в Турции.
Система Troy начала оказывать услуги в 2016 году, на данный момент карты выпускают 55 банков Турции. Карты Troy принимают в 185 странах.
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