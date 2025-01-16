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Китай может провести медленную девальвацию юаня в 2025 году

Китай может провести медленную девальвацию юаня в 2025 году - 16.01.2025, ПРАЙМ

Китай может провести медленную девальвацию юаня в 2025 году

Китай может провести медленную девальвацию юаня в 2025 году в ответ на ужесточение торговых ограничений США, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T03:47+0300

2025-01-16T03:47+0300

2025-01-16T03:47+0300

экономика

китай

пекин

вашингтон

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Китай может провести медленную девальвацию юаня в 2025 году в ответ на ужесточение торговых ограничений США, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. По мнению авторов доклада, важной тенденцией 2025 года будет обострение торговой напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. "Базовый сценарий предполагает повышение пошлин примерно на три четверти американского импорта из КНР до 60%. О нем может быть объявлено в I квартале 2025 года, но проводиться это повышение будет поэтапно с III квартала 2025 года по II квартал 2026 года", - прогнозируют они. "Китай, в свою очередь, может ввести ответные ограничения в отношении американских товаров, а также провести медленную девальвацию своей валюты. К концу 2025 года курс доллара к юаню может оказаться на уровне 7,5-7,6", - говорится в документе. С начала года доллар торговался по цене около 7,3 юаня, причем уже обновил максимум с декабря 2007 года. При этом эксперты считают маловеросятным активное использование Китаем валютного курса в качестве инструмента макроэкономической политики. "Скорее, противостояние будет в основном вялотекущим, иногда переходящим в более активную фазу", - говорится в докладе. Доллар, по прогнозу экспертов, имеет все шансы укрепиться и к другим валютам, прежде всего к евро, на фоне более высокой ставки ФРС и доходности по облигациям. "Евро может достичь паритета с долларом", - полагают авторы. "Резкие усиления позиций других валют к доллару не ожидаются, более вероятна коррекция падения, произошедшего в 2024 году. В случае если Китай решится на ослабление юаня, это может вызвать падение цен на сырьевом — нефть, медь, золото — и на фондовом рынке", - отмечается в докладе. По мнению авторов, центральные банки в 2025 году продолжат закупать золото в резервы. "Повышенная неопределенность в 2025 году будет поддерживать спрос на него как актив без системных рисков. Тенденция увеличения доли золота в международных резервах сохранится, особенно в странах с развивающейся экономикой", - сказано в документе.

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