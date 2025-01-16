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Китай в 2024 году построил 55,7% всех судов в мире

Китай в 2024 году построил 55,7% всех судов в мире - 16.01.2025, ПРАЙМ

Китай в 2024 году построил 55,7% всех судов в мире

Китай в 2024 году нарастил производство кораблей почти на 14%, их суммарный дедвейт превысил 48 миллионов тонн и составил 55,7% от всех построенных в мире... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:13+0300

2025-01-16T14:13+0300

2025-01-16T14:13+0300

экономика

китай

судостроение

морские грузоперевозки

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Китай в 2024 году нарастил производство кораблей почти на 14%, их суммарный дедвейт превысил 48 миллионов тонн и составил 55,7% от всех построенных в мире судов, соответствующие данные обнародованы министерством промышленности и информатизации КНР в четверг. "С январь по декабрь 2024 года суммарный дедвейт построенных судов, новых и текущих заказов составил 55,7%, 74,1% и 63,1% от общемирового объема соответственно," - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что совокупный дедвейт построенных Китаем судов за год увеличился на 13,8% и составил 48,18 миллиона тонн, дедвейт новых заказов вырос на 58,8% - до 113,05 миллиона тонн, а текущих заказов – на 49,7%, до 208,72 миллиона тонн. Центральное телевидение Китая подсчитало, что страна на протяжении 15 лет удерживает мировое лидерство по этим трем показателям. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на расследование торговой палаты США, проведенное по просьбе американских профсоюзов, передало, что уходящая администрация американского президента Джо Байдена может ввести новые тарифы или портовые сборы против китайских судов из-за того, что они якобы несправедливо доминируют в международной торговле.

https://1prime.ru/20240927/sudostroenie-851828849.html

китай

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китай, судостроение, морские грузоперевозки