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Китай опережает США по беспилотным авто и некоторым видам роботов

Китай опережает США по беспилотным авто и некоторым видам роботов - 16.01.2025, ПРАЙМ

Китай опережает США по беспилотным авто и некоторым видам роботов

Китай опережает США в некоторых отраслях автономного вождения и робототехники, рассказали в лидирующих технологических компаниях КНР Pony.ai и UBTech, заявление | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T16:31+0300

2025-01-16T16:31+0300

2025-01-16T16:31+0300

экономика

китай

сша

беспилотные автомобили

робототехника

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Китай опережает США в некоторых отраслях автономного вождения и робототехники, рассказали в лидирующих технологических компаниях КНР Pony.ai и UBTech, заявление их руководства приводит гонконгская газета South China morning post (SCMP). "Хотя волна стартапов в сфере автономного вождения началась раньше в США, Китай догнал их в плане разработки политики. Конкуренция в Китае более жесткая, это заставляет (компании - ред.) прогрессировать", - цитирует издание вице-президента Poni.ai Энн Ши Ю, фирма которой занимается разработкой автономных транспортных средств. По ее словам, на конец 2024 года компания эксплуатировала около 250 беспилотных такси и 190 беспилотных грузовиков, что соответствует парку автомобилей конкурентов. Так, компания Apollo Go, которая принадлежит Baidu, управляет более 400 беспилотными такси в городе Ухань в центральной провинции Хубэй. "В США только Waymo, которую поддерживает Alphabet (включает в себя Google, Android и YouTube - ред.), способна управлять сотнями полностью автономных беспилотных такси на дорогах общего пользования", - добавила вице-президент. Она выступала на ежегодной конференции, которую организовало издание South China morning post в четверг. Хотя Tesla и OpenAI продвинулись в разработке технологий искусственного интеллекта, используемых в роботах, недавний взлет китайской большой языковой модели DeepSeek, которая в некоторых областях была производительнее американских аналогов, показывает, что разрыв между США и Китаем в области ИИ "не так уж велик", отметил главный бренд-менеджер компании–производителя роботов UBTech Майкл Тэм, который также присутствовал на мероприятии. В понедельник министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей искусственного интеллекта, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.

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китай, сша, беспилотные автомобили, робототехника