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Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента
Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента - 16.01.2025, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2024 года снизился на 0,9%, а в... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T19:43+0300
2025-01-16T19:43+0300
банк россии
россия
реальный эффективный курс рубля
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2024 года снизился на 0,9%, а в декабре вырос на 1%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару за декабрь снизился на 0,7%, к евро вырос на 0,5%, а к юаню - на 1,5%. Номинальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 2,1%, к евро - на 0,9%, к юаню - на 0,4%.
https://1prime.ru/20250116/kurs-854259406.html
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россия, реальный эффективный курс рубля
Банк России, РОССИЯ, реальный эффективный курс рубля
19:43 16.01.2025
 
Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента

ЦБ: реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2024 года снизился на 0,9%, а в декабре вырос на 1%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару за декабрь снизился на 0,7%, к евро вырос на 0,5%, а к юаню - на 1,5%.
Номинальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 2,1%, к евро - на 0,9%, к юаню - на 0,4%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 января
17:56
 
Банк РоссииРОССИЯреальный эффективный курс рубля
 
 
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