https://1prime.ru/20250116/kurs-854262819.html
Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента
Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента - 16.01.2025, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2024 года снизился на 0,9%, а в... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T19:43+0300
2025-01-16T19:43+0300
2025-01-16T19:43+0300
банк россии
россия
реальный эффективный курс рубля
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2024 года снизился на 0,9%, а в декабре вырос на 1%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару за декабрь снизился на 0,7%, к евро вырос на 0,5%, а к юаню - на 1,5%. Номинальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 2,1%, к евро - на 0,9%, к юаню - на 0,4%.
https://1prime.ru/20250116/kurs-854259406.html
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россия, реальный эффективный курс рубля
Банк России, РОССИЯ, реальный эффективный курс рубля
Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента
ЦБ: реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9%
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2024 года снизился на 0,9%, а в декабре вырос на 1%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару за декабрь снизился на 0,7%, к евро вырос на 0,5%, а к юаню - на 1,5%.
Номинальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 2,1%, к евро - на 0,9%, к юаню - на 0,4%.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 января