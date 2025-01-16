https://1prime.ru/20250116/kurs-854262819.html

Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента

Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента - 16.01.2025, ПРАЙМ

Реальный эффективный курс рубля снизился за 2024 год на 0,9 процента

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2024 года снизился на 0,9%, а в... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T19:43+0300

2025-01-16T19:43+0300

2025-01-16T19:43+0300

банк россии

россия

реальный эффективный курс рубля

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2024 года снизился на 0,9%, а в декабре вырос на 1%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару за декабрь снизился на 0,7%, к евро вырос на 0,5%, а к юаню - на 1,5%. Номинальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 2,1%, к евро - на 0,9%, к юаню - на 0,4%.

https://1prime.ru/20250116/kurs-854259406.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, реальный эффективный курс рубля