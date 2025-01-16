https://1prime.ru/20250116/lavrov-854255364.html

"США наворотили". Лавров высказался об организации встречи Путина и Трампа

"США наворотили". Лавров высказался об организации встречи Путина и Трампа - 16.01.2025, ПРАЙМ

"США наворотили". Лавров высказался об организации встречи Путина и Трампа

Россия готова организовать встречу между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, если будет политическая воля,... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T16:27+0300

2025-01-16T16:27+0300

2025-01-16T16:27+0300

политика

россия

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия готова организовать встречу между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, если будет политическая воля, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Товарищи наворотили много всего, и в огромной степени в ущерб самим себе, прежде всего европейцам. ... Но при желании все возможно, если есть политическая воля провести какой-то контакт, у меня нет сомнений, что соответствующие службы все организуют", — отметил министр в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.По словам Лаврова, пока нет двусторонних контактов между Россией и США для подготовки встречи Путина и Трампа, но Россия будет ждать предложений со стороны Вашингтона, так как "мяч на стороне США".

https://1prime.ru/20241208/lavrov-853422905.html

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россия, сша, сергей лавров