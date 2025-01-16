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Луну включили в список уязвимых объектов мирового культурного наследия - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Луну включили в список уязвимых объектов мирового культурного наследия
Луну включили в список уязвимых объектов мирового культурного наследия - 16.01.2025, ПРАЙМ
Луну включили в список уязвимых объектов мирового культурного наследия
Всемирный фонд памятников (WMF) на фоне все более активной деятельности человека в космосе впервые включил Луну в свой ежегодный список находящихся под угрозой... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:12+0300
2025-01-16T17:12+0300
луна
космос
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Всемирный фонд памятников (WMF) на фоне все более активной деятельности человека в космосе впервые включил Луну в свой ежегодный список находящихся под угрозой мировых объектов культурного наследия, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте фонда. Согласно информации на сайте WMF, в 2025 году в список культурных объектов, находящихся под угрозой, попали места, на которые влияют такие глобальные факторы, как изменение климата, туризм, вооруженные конфликты, а также природные катастрофы. Новый список включает в себя 24 объекта, расположенных в 29 странах по всему миру, а также Луну. "Луна впервые была включена в список уязвимых культурных объектов, чтобы отразить необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора WMF Бенедикт де Монтло. По ее словам, особую ценность представляют такие предметы, как видеокамера, на которую была запечатлена высадка на Луну, кремниевый диск, который астронавт Базз Олдрин оставил на Луне с посланиями глав мировых стран, и другие подобные объекты. Все они подвержены риску в связи с расширяющейся космической деятельностью человека, которая ведется "без надлежащих протоколов сохранения" культурного наследия, добавила де Монтло. В список WMF 2025 года попали и такие объекты, как историческая городская застройка Газы, разрушенная в результате вооруженного конфликта, древний город Антакья в Турции, который пострадал в результате землетрясений 2023 года, система мощеных горных дорог, проложенная в Андах тысячи лет назад индейскими цивилизациями Южной Америки, и другие объекты культурного наследия.
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луна, космос
Луна, космос
17:12 16.01.2025
 
Луну включили в список уязвимых объектов мирового культурного наследия

Всемирный фонд памятников включил Луну в список уязвимых объектов культурного наследия

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкСуперлуние
Суперлуние - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Всемирный фонд памятников (WMF) на фоне все более активной деятельности человека в космосе впервые включил Луну в свой ежегодный список находящихся под угрозой мировых объектов культурного наследия, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте фонда.
Согласно информации на сайте WMF, в 2025 году в список культурных объектов, находящихся под угрозой, попали места, на которые влияют такие глобальные факторы, как изменение климата, туризм, вооруженные конфликты, а также природные катастрофы. Новый список включает в себя 24 объекта, расположенных в 29 странах по всему миру, а также Луну.
"Луна впервые была включена в список уязвимых культурных объектов, чтобы отразить необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора WMF Бенедикт де Монтло.
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По ее словам, особую ценность представляют такие предметы, как видеокамера, на которую была запечатлена высадка на Луну, кремниевый диск, который астронавт Базз Олдрин оставил на Луне с посланиями глав мировых стран, и другие подобные объекты. Все они подвержены риску в связи с расширяющейся космической деятельностью человека, которая ведется "без надлежащих протоколов сохранения" культурного наследия, добавила де Монтло.
В список WMF 2025 года попали и такие объекты, как историческая городская застройка Газы, разрушенная в результате вооруженного конфликта, древний город Антакья в Турции, который пострадал в результате землетрясений 2023 года, система мощеных горных дорог, проложенная в Андах тысячи лет назад индейскими цивилизациями Южной Америки, и другие объекты культурного наследия.
 
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