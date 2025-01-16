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Мадуро рассказал о росте ВВП Венесуэлы
Мадуро рассказал о росте ВВП Венесуэлы - 16.01.2025, ПРАЙМ
Мадуро рассказал о росте ВВП Венесуэлы
Экономика Венесуэлы по итогам 2024 года выросла на 9%, а показатель инфляции на уровне 48% стал самым низким за последние 12 лет, заявил президент страны... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T04:59+0300
2025-01-16T04:59+0300
2025-01-16T04:59+0300
экономика
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МЕХИКО, 16 янв - ПРАЙМ. Экономика Венесуэлы по итогам 2024 года выросла на 9%, а показатель инфляции на уровне 48% стал самым низким за последние 12 лет, заявил президент страны Николас Мадуро в ежегодном обращении к нации.
"Рост ВВП в 2024 году превысил 9% за счет важнейших отраслей и двигателей экономики - своими силами, собственным кислородом и легкими для роста", - сказал Мадуро в ходе обращение, которое транслировал телеканал VTV.
Важнейшими отраслями, которые обеспечили рост венесуэльской экономики, стали строительство (+25,9%) и добывающая промышленность (+21%), а также нефтяной сектор (+14%). Сельское хозяйство и торговля выросли на 6,2%, обрабатывающая промышленность - на 4,6%.
Объем привлеченных в 2024 году инвестиций в Венесуэлу превысил 52 миллиарда долларов США. Среди отраслей, которые привлекли средства зарубежных инвесторов, президент выделил нефтяную, газовую, нефтехимическую, горнодобывающую, а также тяжелую промышленность и туризм.
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мировая экономика, венесуэла, сша, николас мадуро
Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Николас Мадуро
Мадуро рассказал о росте ВВП Венесуэлы
Мадуро: ВВП Венесуэлы по итогам 2024 года вырос на 9%, инфляция на уровне 48%
МЕХИКО, 16 янв - ПРАЙМ. Экономика Венесуэлы по итогам 2024 года выросла на 9%, а показатель инфляции на уровне 48% стал самым низким за последние 12 лет, заявил президент страны Николас Мадуро в ежегодном обращении к нации.
"Рост ВВП в 2024 году превысил 9% за счет важнейших отраслей и двигателей экономики - своими силами, собственным кислородом и легкими для роста", - сказал Мадуро в ходе обращение, которое транслировал телеканал VTV.
Важнейшими отраслями, которые обеспечили рост венесуэльской экономики, стали строительство (+25,9%) и добывающая промышленность (+21%), а также нефтяной сектор (+14%). Сельское хозяйство и торговля выросли на 6,2%, обрабатывающая промышленность - на 4,6%.
Объем привлеченных в 2024 году инвестиций в Венесуэлу превысил 52 миллиарда долларов США. Среди отраслей, которые привлекли средства зарубежных инвесторов, президент выделил нефтяную, газовую, нефтехимическую, горнодобывающую, а также тяжелую промышленность и туризм.