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Мадуро рассказал о росте ВВП Венесуэлы

Мадуро рассказал о росте ВВП Венесуэлы - 16.01.2025, ПРАЙМ

Мадуро рассказал о росте ВВП Венесуэлы

Экономика Венесуэлы по итогам 2024 года выросла на 9%, а показатель инфляции на уровне 48% стал самым низким за последние 12 лет, заявил президент страны... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T04:59+0300

2025-01-16T04:59+0300

2025-01-16T04:59+0300

экономика

мировая экономика

венесуэла

сша

николас мадуро

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МЕХИКО, 16 янв - ПРАЙМ. Экономика Венесуэлы по итогам 2024 года выросла на 9%, а показатель инфляции на уровне 48% стал самым низким за последние 12 лет, заявил президент страны Николас Мадуро в ежегодном обращении к нации. "Рост ВВП в 2024 году превысил 9% за счет важнейших отраслей и двигателей экономики - своими силами, собственным кислородом и легкими для роста", - сказал Мадуро в ходе обращение, которое транслировал телеканал VTV. Важнейшими отраслями, которые обеспечили рост венесуэльской экономики, стали строительство (+25,9%) и добывающая промышленность (+21%), а также нефтяной сектор (+14%). Сельское хозяйство и торговля выросли на 6,2%, обрабатывающая промышленность - на 4,6%. Объем привлеченных в 2024 году инвестиций в Венесуэлу превысил 52 миллиарда долларов США. Среди отраслей, которые привлекли средства зарубежных инвесторов, президент выделил нефтяную, газовую, нефтехимическую, горнодобывающую, а также тяжелую промышленность и туризм.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, венесуэла, сша, николас мадуро