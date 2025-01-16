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В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала
В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала - 16.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала
В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий увеличить размер единовременной выплаты остатка материнского капитала до 20 тысяч рублей. Документ опубликован в | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:44+0300
2025-01-16T10:44+0300
2025-01-16T10:44+0300
экономика
россия
госдума
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий увеличить размер единовременной выплаты остатка материнского капитала до 20 тысяч рублей. Документ опубликован в думской электронной базе.В настоящее время сумма остатка материнского капитала, которую можно получить, не должна превышать десять тысяч рублей. Внесение изменений в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми позволит семьям с детьми получить большую сумму в размере 20 тысяч рублей в виде единовременной выплаты.Авторы законопроекта полагают, что в условиях роста цен на многие товары и услуги, такие как отдых, школьная форма и школьные принадлежности, необходимо увеличить остаток материнского капитала, который может быть выдан семьям.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала
В ГД внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий увеличить размер единовременной выплаты остатка материнского капитала до 20 тысяч рублей. Документ опубликован в думской электронной базе.
В настоящее время сумма остатка материнского капитала, которую можно получить, не должна превышать десять тысяч рублей. Внесение изменений в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми позволит семьям с детьми получить большую сумму в размере 20 тысяч рублей в виде единовременной выплаты.
Авторы законопроекта полагают, что в условиях роста цен на многие товары и услуги, такие как отдых, школьная форма и школьные принадлежности, необходимо увеличить остаток материнского капитала, который может быть выдан семьям.
Минтруд предложил продлить сроки действия маткапитала