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Хуже не будет: врачам разрешили ошибаться с услугами

Хуже не будет: врачам разрешили ошибаться с услугами - 16.01.2025, ПРАЙМ

Хуже не будет: врачам разрешили ошибаться с услугами

Декриминализация врачебной деятельности снизит давление на врачей, которые опасаются необоснованных уголовных преследований. При этом более толерантное правовое | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T04:04+0300

2025-01-16T04:04+0300

2025-01-16T04:04+0300

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МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ, Олег Обухов. Декриминализация врачебной деятельности снизит давление на врачей, которые опасаются необоснованных уголовных преследований. При этом более толерантное правовое регулирование не освобождает от наказания за медицинские ошибки. Врачебный принцип – не навреди – и впредь должен соблюдаться неукоснительно.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеШаг к качеству и гуманностиВступивший в силу в декабре закон о декриминализации врачебной деятельности по ст. 238 УК РФ выводит медиков из-под наказания за оказание небезопасных услуг. При это статья дополняется примечанием, что ее действие не будет распространяться на случаи оказания медработниками медицинской помощи.Закон должен повысить качество оказания медицинской помощи – по крайней мере, на это надеется экспертное сообщество. Освобожденные от ненужных страхов, врачи смогут уделить больше времени расширению своих знаний и повышению квалификации. Шаг к более гуманному подходу к медицинской практике поспособствует акцентированию внимания на профилактике и поддержании здоровья человека, а не только на лечении заболеваний. Плюс ко всему – это очевидный шаг к толерантности правового регулирования медицинской практики, отмечает преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия", владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин."Статья 238 УК РФ, предусматривающая ответственность за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, часто применялась к врачам в ситуациях, которые больше соответствовали другим правовым нормам. Декриминализация врачебной ошибки была инициирована в связи с ее частым необоснованным использованием в отношении медицинских работников. В то же время, изменение в законодательстве не снижает ответственности врачей при оказании любой формы медицинской помощи, будь она экстренная, плановая или высокотехнологичная", – указывает эксперт.Декриминализация и правоБезопасность пациентов продолжает регулироваться гражданским и административным законодательством. Например, статья 1064 ГК РФ предусматривает выплату компенсации за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, продолжает Палюлин. То есть, подопечные врачей по-прежнему находятся под надежной гражданско-правовой защитой. В случае причинения вреда здоровью пациента вследствие медицинской ошибки возможна подача иска в суд о возмещении ущерба. В соответствии с Гражданским кодексом, россияне вправе требовать компенсацию морального и материального вреда, что способствует поддержанию высокой ответственности врачей и медучреждений. Вместе с тем, декриминализация 238 статьи – справедливый подход, способный окрылить медиков на творчество в спасении человеческих жизней, полагает председатель президиума МКА "Аронов и Партнеры", член НАУЗ Александр Аронов."Вообще весь градус опасений был на пределе из-за СМИ и отсутствия базовых юридических знаний. Само по себе количество данных дел было не очень большое, но, тем не менее, врачебное сообщество очень сильно переживало за то, что могут быть привлечены к ответственности за совершение преступления, в то время как, по их мнению, они спасают жизни, а не наоборот. Медицинским работникам для того, чтобы дышать легче, не хватает статуса самостоятельного субъекта гражданских правовых отношений. Как только они перестанут быть работниками, а станут врачами и их ответственность будет застрахована, тогда они будут дышать полной грудью", – уточняет профессор.Облегчение или новый вызовДо 2025 года статья 238 была одной из самых применяемых, когда речь шла о привлечении врачей к уголовной ответственности. К слову, количество дел, возбуждаемых по этой статье, с каждым годом росло. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, этому способствовало определение законом "медицинской помощи" как услуги, которая оказывалась "в рамках гражданско-правовых отношений".Сейчас по тем делам, где доказан умысел и есть тяжкий вред здоровью, наблюдается переквалификация 238 статьи в 111. В ней, в частности, говориться, что "преступлением являются умышленные противоправные действия, направленные на причинение вреда здоровью другому человеку". Так или иначе, пациентам, отмечает со своей стороны Аронов, не стоит опасаться, что смягчение приведет к использованию лазейки недобросовестными медиками. Ведь декриминализировали только один состав преступления. В арсенале же правоохранительных органов их намного больше, подчеркивает в свою очередь Палюлин."Существуют правовые механизмы, которые продолжат обеспечивать ответственность врачей. Например, статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и 118 (причинение вреда здоровью) УК РФ по-прежнему применимы в случае медицинской ошибки, приведшей к серьезным последствиям. Кроме того, медицинская деятельность регулируется рядом нормативных актов, таких как 323 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, который устанавливает требования к качеству медицинской помощи", – конкретизирует юрист.Прозрачность и справедливостьКроме того, врачебное сообщество имеет свои внутренние механизмы регулирования и самоконтроля. Профессиональные ассоциации и союзы врачей стремятся к тому, чтобы все медработники следовали высоким профессиональным стандартам. К слову, в случае нарушения норм предусмотрены дисциплинарные наказания, вплоть до лишения права на медицинскую практику. Другими словами, когда пациент пострадал от врачебной ошибки, не лишним будет обратиться с жалобой в определенную организацию в надежде на торжество справедливости. Это будет способствовать предотвращению медицинских ошибок и обеспечению культуры безопасности в медицинских учреждениях в дальнейшем, закрывая доступ в медицину недобросовестным докторам.По оценкам специалистов, хорошо, что в целом развивается тенденция к прозрачности и справедливости в медицинской среде. Очевиден курс на создание атмосферы взаимного доверия и уважения между пациентами и медицинскими работниками.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

общество , бизнес, здоровье, рф, госдума