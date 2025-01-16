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Захарова предупредила об ответных мерах России на партнерство Японии и ЕС - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Захарова предупредила об ответных мерах России на партнерство Японии и ЕС
Захарова предупредила об ответных мерах России на партнерство Японии и ЕС - 16.01.2025, ПРАЙМ
Захарова предупредила об ответных мерах России на партнерство Японии и ЕС
Соглашение о стратегическом партнерстве между Японией и Евросоюзом повышает уровень напряженности в регионе и повлечет адекватные ответные меры со стороны... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:28+0300
2025-01-16T17:28+0300
политика
россия
япония
мария захарова
ес
мид
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Соглашение о стратегическом партнерстве между Японией и Евросоюзом повышает уровень напряженности в регионе и повлечет адекватные ответные меры со стороны России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как минимум, речь идет о повышении уровня напряженности, стимулировании гонки вооружений в АТР, а это соответствующим образом учитывается в нашей оборонной стратегии и неизбежно повлечет принятие адекватных ответных мер", — отметила дипломат.Соглашение предусматривает регулярные министерские встречи, военно-морские учения и участие третьих сторон в учениях.Она также добавила, что Россия следит за укреплением военно-политических связей Японии с Западной Европой и странами-членами НАТО, а также за увеличением военно-морской активности Японии в Дальневосточных водах. Захарова подчеркнула, что партнерство Японии и Евросоюза, сопровождаемое быстрым увеличением оборонного бюджета и демонтажем пацифистских ограничений, представляет риски для безопасности и стабильности региона.
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россия, япония, мария захарова, ес, мид
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Мария Захарова, ЕС, МИД
17:28 16.01.2025
 
Захарова предупредила об ответных мерах России на партнерство Японии и ЕС

Захарова предупредила об ответных мерах на соглашение о партнерстве Японии и ЕС

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Соглашение о стратегическом партнерстве между Японией и Евросоюзом повышает уровень напряженности в регионе и повлечет адекватные ответные меры со стороны России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как минимум, речь идет о повышении уровня напряженности, стимулировании гонки вооружений в АТР, а это соответствующим образом учитывается в нашей оборонной стратегии и неизбежно повлечет принятие адекватных ответных мер", — отметила дипломат.
Соглашение предусматривает регулярные министерские встречи, военно-морские учения и участие третьих сторон в учениях.
Она также добавила, что Россия следит за укреплением военно-политических связей Японии с Западной Европой и странами-членами НАТО, а также за увеличением военно-морской активности Японии в Дальневосточных водах. Захарова подчеркнула, что партнерство Японии и Евросоюза, сопровождаемое быстрым увеличением оборонного бюджета и демонтажем пацифистских ограничений, представляет риски для безопасности и стабильности региона.
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ПолитикаРОССИЯЯПОНИЯМария ЗахароваЕСМИД
 
 
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