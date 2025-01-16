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Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor

Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor - 16.01.2025, ПРАЙМ

Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor

Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла, сообщает издание Semafor со | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T08:29+0300

2025-01-16T08:29+0300

2025-01-16T08:29+0300

экономика

дональд трамп

илон маск

microsoft

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла, сообщает издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники. "Избранный президент Дональд Трамп и его напарник по предвыборной кампании Джей Ди Вэнс пообедали с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла в среду, вместе с Илоном Маском", - пишет издание. Подробности этой встречи не указываются. Отмечается, что власти США являются крупным клиентом Microsoft, в частности ее облачной инфраструктуры, и со сменой администрации в Белом доме компания может многое "приобрести или потерять".

https://1prime.ru/20250114/inauguratsiya-854199946.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, илон маск, microsoft