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Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor
Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor - 16.01.2025, ПРАЙМ
Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor
Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла, сообщает издание Semafor со | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T08:29+0300
2025-01-16T08:29+0300
2025-01-16T08:29+0300
экономика
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла, сообщает издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники. "Избранный президент Дональд Трамп и его напарник по предвыборной кампании Джей Ди Вэнс пообедали с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла в среду, вместе с Илоном Маском", - пишет издание. Подробности этой встречи не указываются. Отмечается, что власти США являются крупным клиентом Microsoft, в частности ее облачной инфраструктуры, и со сменой администрации в Белом доме компания может многое "приобрести или потерять".
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дональд трамп, илон маск, microsoft
Экономика, Дональд Трамп, Илон Маск, Microsoft
Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor
Semafor: Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла, сообщает издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники.
"Избранный президент Дональд Трамп и его напарник по предвыборной кампании Джей Ди Вэнс пообедали с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла в среду, вместе с Илоном Маском", - пишет издание.
Подробности этой встречи не указываются.
Отмечается, что власти США являются крупным клиентом Microsoft, в частности ее облачной инфраструктуры, и со сменой администрации в Белом доме компания может многое "приобрести или потерять".
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