Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor - 16.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250116/microsoft-854236998.html
Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor
Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor - 16.01.2025, ПРАЙМ
Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor
Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла, сообщает издание Semafor со | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T08:29+0300
2025-01-16T08:29+0300
экономика
дональд трамп
илон маск
microsoft
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_30e81ae029a6447fbdeea1f2874fd70e.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла, сообщает издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники. "Избранный президент Дональд Трамп и его напарник по предвыборной кампании Джей Ди Вэнс пообедали с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла в среду, вместе с Илоном Маском", - пишет издание. Подробности этой встречи не указываются. Отмечается, что власти США являются крупным клиентом Microsoft, в частности ее облачной инфраструктуры, и со сменой администрации в Белом доме компания может многое "приобрести или потерять".
https://1prime.ru/20250114/inauguratsiya-854199946.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_309:0:2626:1738_1920x0_80_0_0_0353116e78e1f5a4fe68e68736186d3c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, илон маск, microsoft
Экономика, Дональд Трамп, Илон Маск, Microsoft
08:29 16.01.2025
 
Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft, пишет СМИ Semafor

Semafor: Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft

© flickr.com / nixiepixel" Microsoft
 Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© flickr.com / nixiepixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла, сообщает издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники.
"Избранный президент Дональд Трамп и его напарник по предвыборной кампании Джей Ди Вэнс пообедали с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла в среду, вместе с Илоном Маском", - пишет издание.
Подробности этой встречи не указываются.
Отмечается, что власти США являются крупным клиентом Microsoft, в частности ее облачной инфраструктуры, и со сменой администрации в Белом доме компания может многое "приобрести или потерять".
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Маск, Цукерберг и Безос примут участие в инаугурации Трампа, сообщили СМИ
14 января, 21:32
 
ЭкономикаДональд ТрампИлон МаскMicrosoft
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала