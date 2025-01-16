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Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС

Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС - 16.01.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС

Москва надеется, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит достичь устойчивой стабилизации ситуации в Газе. Об этом заявила официальный... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T13:21+0300

2025-01-16T13:21+0300

2025-01-16T13:21+0300

политика

россия

мид

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хамас

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Москва надеется, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит достичь устойчивой стабилизации ситуации в Газе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы рассчитываем на то, что выполнение достигнутого сейчас соглашения будет способствовать устойчивой стабилизации ситуации в Газе и создаст условия для возвращения всех временно перемещенных лиц, началу работ по восстановлению разрушенного в ходе боевых действий", — подчеркнула дипломат в рамках брифиннга.Захарова также добавила, заключение соглашение создаст предпосылки для улучшения ситуации в ближневосточном регионе в целом, включая Ливан, Сирию и Йемен. Российская Федерация надеется, что заключение данного соглашения поможет создать условия для всеобъемлющего политического урегулирования палестинской проблемы на основе международного права.Ранее МИД России призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в Москве, урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, которая предусматривает учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://1prime.ru/20250116/soglashenie-854242749.html

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россия, мид, израиль, хамас