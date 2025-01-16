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Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС - 16.01.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС
Москва надеется, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит достичь устойчивой стабилизации ситуации в Газе. Об этом заявила официальный... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T13:21+0300
2025-01-16T13:21+0300
политика
россия
мид
израиль
хамас
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Москва надеется, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит достичь устойчивой стабилизации ситуации в Газе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы рассчитываем на то, что выполнение достигнутого сейчас соглашения будет способствовать устойчивой стабилизации ситуации в Газе и создаст условия для возвращения всех временно перемещенных лиц, началу работ по восстановлению разрушенного в ходе боевых действий", — подчеркнула дипломат в рамках брифиннга.Захарова также добавила, заключение соглашение создаст предпосылки для улучшения ситуации в ближневосточном регионе в целом, включая Ливан, Сирию и Йемен. Российская Федерация надеется, что заключение данного соглашения поможет создать условия для всеобъемлющего политического урегулирования палестинской проблемы на основе международного права.Ранее МИД России призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в Москве, урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, которая предусматривает учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://1prime.ru/20250116/soglashenie-854242749.html
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россия, мид, израиль, хамас
Политика, РОССИЯ, МИД, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС
13:21 16.01.2025
 
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС

Захарова: Россия надеется на создание условий для решения палестинской проблемы

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Москва надеется, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит достичь устойчивой стабилизации ситуации в Газе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы рассчитываем на то, что выполнение достигнутого сейчас соглашения будет способствовать устойчивой стабилизации ситуации в Газе и создаст условия для возвращения всех временно перемещенных лиц, началу работ по восстановлению разрушенного в ходе боевых действий", — подчеркнула дипломат в рамках брифиннга.
Захарова также добавила, заключение соглашение создаст предпосылки для улучшения ситуации в ближневосточном регионе в целом, включая Ливан, Сирию и Йемен. Российская Федерация надеется, что заключение данного соглашения поможет создать условия для всеобъемлющего политического урегулирования палестинской проблемы на основе международного права.
Ранее МИД России призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в Москве, урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, которая предусматривает учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС
12:02
 
ПолитикаРОССИЯМИДИЗРАИЛЬХАМАС
 
 
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