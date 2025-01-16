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ММК сообщил о рекордном выпуске оцинкованных труб
ММК сообщил о рекордном выпуске оцинкованных труб - 16.01.2025, ПРАЙМ
ММК сообщил о рекордном выпуске оцинкованных труб
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) по итогам 2024 года увеличил производство оцинкованных труб на 7,4%, до 17,4 тысячи тонн, что стало рекордным... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:52+0300
2025-01-16T15:52+0300
2025-01-16T15:52+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) по итогам 2024 года увеличил производство оцинкованных труб на 7,4%, до 17,4 тысячи тонн, что стало рекордным показателем, следует из сообщения компании. "Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2024 года выпустил свыше 17,4 тысячи тонн оцинкованных труб ... Предыдущий рекорд был установлен ММК по итогам 2023 года, когда на комбинате было выпущено около 16,2 тысячи тонн оцинкованной трубы", - говорится в сообщении. Таким образом, рост производства составил примерно 7,4%. В ММК подчеркнули, что это максимальный результат годового производства за всю историю работы агрегата горячего цинкования, который был запущен в 2001 году. Производительность линии составляет 50 тысяч тонн оцинкованной продукции в год. По оценке специалистов, горячеоцинкованные трубы с антикоррозийным покрытием в 2-2,5 раза надежнее и долговечнее обычных. Кроме того, оцинкованные стальные трубы обеспечивают наилучшее соблюдение санитарно-гигиенических норм, следует из пресс-релиза. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
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ммк, трубы
ММК сообщил о рекордном выпуске оцинкованных труб
ММК увеличил выпуск оцинкованных труб в 2024 году на 7,4%, до рекордных 17,4 тысячи тонн
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) по итогам 2024 года увеличил производство оцинкованных труб на 7,4%, до 17,4 тысячи тонн, что стало рекордным показателем, следует из сообщения компании.
"Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2024 года выпустил свыше 17,4 тысячи тонн оцинкованных труб ... Предыдущий рекорд был установлен ММК по итогам 2023 года, когда на комбинате было выпущено около 16,2 тысячи тонн оцинкованной трубы", - говорится в сообщении. Таким образом, рост производства составил примерно 7,4%.
В ММК подчеркнули, что это максимальный результат годового производства за всю историю работы агрегата горячего цинкования, который был запущен в 2001 году. Производительность линии составляет 50 тысяч тонн оцинкованной продукции в год.
Группа ММК сократила производство стали
По оценке специалистов, горячеоцинкованные трубы с антикоррозийным покрытием в 2-2,5 раза надежнее и долговечнее обычных. Кроме того, оцинкованные стальные трубы обеспечивают наилучшее соблюдение санитарно-гигиенических норм, следует из пресс-релиза.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.