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Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов

Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов - 16.01.2025, ПРАЙМ

Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов

Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в четверг, что республика выплатит в 2025 году "Газпрому" 2,3 миллиона из признаваемого Кишиневом... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T18:39+0300

2025-01-16T18:39+0300

2025-01-16T18:39+0300

россия

молдавия

газпром

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КИШИНЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в четверг, что республика выплатит в 2025 году "Газпрому" 2,3 миллиона из признаваемого Кишиневом долга в размере 8,6 миллиона долларов. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. "Международный аудит ясно показал, какой у нас долг. Из 8,6 миллионов долларов осталась еще последняя часть, которую нужно выплатить, речь идет о 2 миллионах 300 тысячах долларов. Эта сумма будет выплачена в полном объеме в этом году. Она оплачивается за счет тарифных отклонений", - заявил Боросан в комментарии агентству IPN.

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россия, молдавия, газпром