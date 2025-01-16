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Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов
Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов - 16.01.2025, ПРАЙМ
Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов
Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в четверг, что республика выплатит в 2025 году "Газпрому" 2,3 миллиона из признаваемого Кишиневом... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:39+0300
2025-01-16T18:39+0300
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молдавия
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КИШИНЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в четверг, что республика выплатит в 2025 году "Газпрому" 2,3 миллиона из признаваемого Кишиневом долга в размере 8,6 миллиона долларов. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. "Международный аудит ясно показал, какой у нас долг. Из 8,6 миллионов долларов осталась еще последняя часть, которую нужно выплатить, речь идет о 2 миллионах 300 тысячах долларов. Эта сумма будет выплачена в полном объеме в этом году. Она оплачивается за счет тарифных отклонений", - заявил Боросан в комментарии агентству IPN.
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россия, молдавия, газпром
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Газпром
18:39 16.01.2025
 
Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов

Боросан: Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году $2,3 млн из долга в $8,6 млн

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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КИШИНЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в четверг, что республика выплатит в 2025 году "Газпрому" 2,3 миллиона из признаваемого Кишиневом долга в размере 8,6 миллиона долларов.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
"Международный аудит ясно показал, какой у нас долг. Из 8,6 миллионов долларов осталась еще последняя часть, которую нужно выплатить, речь идет о 2 миллионах 300 тысячах долларов. Эта сумма будет выплачена в полном объеме в этом году. Она оплачивается за счет тарифных отклонений", - заявил Боросан в комментарии агентству IPN.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
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