https://1prime.ru/20250116/moldaviya-854260808.html
Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов
Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов - 16.01.2025, ПРАЙМ
Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов
Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в четверг, что республика выплатит в 2025 году "Газпрому" 2,3 миллиона из признаваемого Кишиневом... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:39+0300
2025-01-16T18:39+0300
2025-01-16T18:39+0300
россия
молдавия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_9a98ed6ea3cc510e0af4e57c6e658f43.jpg
КИШИНЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в четверг, что республика выплатит в 2025 году "Газпрому" 2,3 миллиона из признаваемого Кишиневом долга в размере 8,6 миллиона долларов. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. "Международный аудит ясно показал, какой у нас долг. Из 8,6 миллионов долларов осталась еще последняя часть, которую нужно выплатить, речь идет о 2 миллионах 300 тысячах долларов. Эта сумма будет выплачена в полном объеме в этом году. Она оплачивается за счет тарифных отклонений", - заявил Боросан в комментарии агентству IPN.
https://1prime.ru/20250115/moldaviya-854221388.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_f553d64d8317b5070771623574577b98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, газпром
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Газпром
Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году 2,3 миллиона долларов
Боросан: Молдавия выплатит "Газпрому" в 2025 году $2,3 млн из долга в $8,6 млн
КИШИНЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в четверг, что республика выплатит в 2025 году "Газпрому" 2,3 миллиона из признаваемого Кишиневом долга в размере 8,6 миллиона долларов.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
"Международный аудит ясно показал, какой у нас долг. Из 8,6 миллионов долларов осталась еще последняя часть, которую нужно выплатить, речь идет о 2 миллионах 300 тысячах долларов. Эта сумма будет выплачена в полном объеме в этом году. Она оплачивается за счет тарифных отклонений", - заявил Боросан в комментарии агентству IPN.
Молдавию в 2025 году ждет двузначная инфляция, заявила глава Нацбанка