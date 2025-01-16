Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Молдовагаз" опроверг сообщения о выплате Молдавией "Газпрому" части долга - 16.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250116/moldovagaz-854261557.html
"Молдовагаз" опроверг сообщения о выплате Молдавией "Газпрому" части долга
"Молдовагаз" опроверг сообщения о выплате Молдавией "Газпрому" части долга - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Молдовагаз" опроверг сообщения о выплате Молдавией "Газпрому" части долга
Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан опроверг в четверг заявление госсекретаря министерства энергетики Молдавии Константина Боросана о выплате "Газпрому" части... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:56+0300
2025-01-16T18:56+0300
молдавия
молдовагаз
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/35/841843590_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_7d9177972b35c3bee70347778a6d6874.png
КИШИНЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан опроверг в четверг заявление госсекретаря министерства энергетики Молдавии Константина Боросана о выплате "Газпрому" части признаваемого Кишиневом долга в размере 8,6 миллиона долларов. Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в четверг, что республика выплатит в 2025 году "Газпрому" оставшиеся 2,3 миллиона долларов из признаваемого Кишиневом долга в размере 8,6 миллиона долларов. "Ни одного доллара не было заплачено. Более того, на данный момент в проекте бюджета компании на 2025 год не запланировано погашение задолженности перед "Газпромом". По поводу списания, долг не списан, сейчас по данным бухгалтерского учета долг составляет 709 миллионов долларов", - заявил Чебан в четверг журналистам. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
https://1prime.ru/20250115/moldaviya-854217702.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/35/841843590_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_8dcba6facbb07e0c02eb11a94267991e.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, молдовагаз, газпром
МОЛДАВИЯ, Молдовагаз, Газпром
18:56 16.01.2025
 
"Молдовагаз" опроверг сообщения о выплате Молдавией "Газпрому" части долга

"Молдовагаз" опроверг сообщения о выплате "Газпрому" части долга в $2,3 млн

© Sputnik / Mihai CarausМолдовагаз
Молдовагаз - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан опроверг в четверг заявление госсекретаря министерства энергетики Молдавии Константина Боросана о выплате "Газпрому" части признаваемого Кишиневом долга в размере 8,6 миллиона долларов.
Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в четверг, что республика выплатит в 2025 году "Газпрому" оставшиеся 2,3 миллиона долларов из признаваемого Кишиневом долга в размере 8,6 миллиона долларов.
"Ни одного доллара не было заплачено. Более того, на данный момент в проекте бюджета компании на 2025 год не запланировано погашение задолженности перед "Газпромом". По поводу списания, долг не списан, сейчас по данным бухгалтерского учета долг составляет 709 миллионов долларов", - заявил Чебан в четверг журналистам.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
В Молдавии ищут адвокатов, чтобы подать в суд на "Газпром"
Вчера, 15:16
 
МОЛДАВИЯМолдовагазГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала