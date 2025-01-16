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"Молдовагаз" опроверг сообщения о выплате Молдавией "Газпрому" части долга

"Молдовагаз" опроверг сообщения о выплате Молдавией "Газпрому" части долга - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Молдовагаз" опроверг сообщения о выплате Молдавией "Газпрому" части долга

Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан опроверг в четверг заявление госсекретаря министерства энергетики Молдавии Константина Боросана о выплате "Газпрому" части... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T18:56+0300

2025-01-16T18:56+0300

2025-01-16T18:56+0300

молдавия

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан опроверг в четверг заявление госсекретаря министерства энергетики Молдавии Константина Боросана о выплате "Газпрому" части признаваемого Кишиневом долга в размере 8,6 миллиона долларов. Госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в четверг, что республика выплатит в 2025 году "Газпрому" оставшиеся 2,3 миллиона долларов из признаваемого Кишиневом долга в размере 8,6 миллиона долларов. "Ни одного доллара не было заплачено. Более того, на данный момент в проекте бюджета компании на 2025 год не запланировано погашение задолженности перед "Газпромом". По поводу списания, долг не списан, сейчас по данным бухгалтерского учета долг составляет 709 миллионов долларов", - заявил Чебан в четверг журналистам. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.

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молдавия, молдовагаз, газпром