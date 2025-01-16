https://1prime.ru/20250116/morgan-stanley-854253414.html
Чистая прибыль Morgan Stanley в 2024 году выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль Morgan Stanley в 2024 году выросла в 1,5 раза - 16.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Morgan Stanley в 2024 году выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам прошлого года выросла в 1,5 раза и составила 13,39 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:54+0300
2025-01-16T15:54+0300
2025-01-16T15:54+0300
экономика
morgan stanley
сша
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_4712dc3ee2a223d3c3c72584cdcde7d4.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам прошлого года выросла в 1,5 раза и составила 13,39 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, также поднялась в 1,5 раза - до 12,8 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 7,95 доллара после 5,18 доллара в 2023 году. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 61,761 миллиарда долларов, увеличившись на 14,1% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам четвертого квартала выросла в 2,5 раза - до 3,714 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, поднялась в 2,6 раза и составила 3,564 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за прошлый квартал составила 2,22 доллара после 0,85 доллара годом ранее. Выручка выросла в годовом выражении на 25,8% - до 16,223 миллиарда долларов, оказавшись больше прогноза аналитиков в 14,76 миллиарда. Акции банка на предварительных торгах растут в цене на 1,6%. Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности - доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.
https://1prime.ru/20250116/pribyl-854250204.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_b1982e439ee42e7252de1750c1717685.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
morgan stanley, сша, чистая прибыль
Экономика, Morgan Stanley, США, чистая прибыль
Чистая прибыль Morgan Stanley в 2024 году выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль Morgan Stanley в 2024 г выросла в 1,5 раза, до 13,4 млрд долларов
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам прошлого года выросла в 1,5 раза и составила 13,39 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, также поднялась в 1,5 раза - до 12,8 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 7,95 доллара после 5,18 доллара в 2023 году. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 61,761 миллиарда долларов, увеличившись на 14,1% по сравнению с предыдущим годом.
Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам четвертого квартала выросла в 2,5 раза - до 3,714 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, поднялась в 2,6 раза и составила 3,564 миллиарда долларов.
Разводненная прибыль на акцию за прошлый квартал составила 2,22 доллара после 0,85 доллара годом ранее. Выручка выросла в годовом выражении на 25,8% - до 16,223 миллиарда долларов, оказавшись больше прогноза аналитиков в 14,76 миллиарда.
Акции банка на предварительных торгах растут в цене на 1,6%.
Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности - доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.
Чистая прибыль Bank of America в 2024 году выросла на 2,6 процента