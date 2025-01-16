https://1prime.ru/20250116/morgan-stanley-854253414.html

Чистая прибыль Morgan Stanley в 2024 году выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль Morgan Stanley в 2024 году выросла в 1,5 раза - 16.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Morgan Stanley в 2024 году выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам прошлого года выросла в 1,5 раза и составила 13,39 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T15:54+0300

2025-01-16T15:54+0300

2025-01-16T15:54+0300

экономика

morgan stanley

сша

чистая прибыль

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам прошлого года выросла в 1,5 раза и составила 13,39 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, также поднялась в 1,5 раза - до 12,8 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 7,95 доллара после 5,18 доллара в 2023 году. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 61,761 миллиарда долларов, увеличившись на 14,1% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам четвертого квартала выросла в 2,5 раза - до 3,714 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, поднялась в 2,6 раза и составила 3,564 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за прошлый квартал составила 2,22 доллара после 0,85 доллара годом ранее. Выручка выросла в годовом выражении на 25,8% - до 16,223 миллиарда долларов, оказавшись больше прогноза аналитиков в 14,76 миллиарда. Акции банка на предварительных торгах растут в цене на 1,6%. Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности - доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.

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morgan stanley, сша, чистая прибыль