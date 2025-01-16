https://1prime.ru/20250116/moshennichestvo-854238715.html

Экономист рассказал, когда ждать активизации мошенников

Экономист рассказал, когда ждать активизации мошенников - 16.01.2025, ПРАЙМ

Экономист рассказал, когда ждать активизации мошенников

Основные всплески мошеннической деятельности стоит ожидать в период перед праздниками , таких как 23 февраля, 8 марта и с 1 по 9 мая 2025 года. Об этом в беседе | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T09:48+0300

2025-01-16T09:48+0300

2025-01-16T09:48+0300

мошенничество

россия

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Основные всплески мошеннической деятельности стоит ожидать в период перед праздниками , таких как 23 февраля, 8 марта и с 1 по 9 мая 2025 года. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко."Мошенники в эти даты активно используют шантаж и социальную инженерию. Любая информация о появлении новой выплаты от государства немедленно приводит к созданию групп в социальных сетях или сайтов с фиктивной информацией и фишинговыми ссылками", — рассказал собеседник издания.По словам экономиста, самыми распространенными методами мошенничества остаются взлом Госуслуг, сообщения от имени начальства в социальных сетях и мессенджерах, а также звонки от мобильных операторов о сроке действия SIM-карты.Мошенники получают доступ к банковским приложениям и оформляют на чужое имя онлайн-микрозаймы и кредиты. Таким образом, чтобы чтобы защитить себя, эксперт рекомендует оформить самозапрет на кредитование через портал Госуслуг с 1 марта 2025 года.

https://1prime.ru/20250113/moshenniki-854164391.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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