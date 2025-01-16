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Экономист рассказал, когда ждать активизации мошенников - 16.01.2025, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Экономист рассказал, когда ждать активизации мошенников
Экономист рассказал, когда ждать активизации мошенников - 16.01.2025, ПРАЙМ
Экономист рассказал, когда ждать активизации мошенников
Основные всплески мошеннической деятельности стоит ожидать в период перед праздниками , таких как 23 февраля, 8 марта и с 1 по 9 мая 2025 года. Об этом в беседе | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T09:48+0300
2025-01-16T09:48+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Основные всплески мошеннической деятельности стоит ожидать в период перед праздниками , таких как 23 февраля, 8 марта и с 1 по 9 мая 2025 года. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко."Мошенники в эти даты активно используют шантаж и социальную инженерию. Любая информация о появлении новой выплаты от государства немедленно приводит к созданию групп в социальных сетях или сайтов с фиктивной информацией и фишинговыми ссылками", — рассказал собеседник издания.По словам экономиста, самыми распространенными методами мошенничества остаются взлом Госуслуг, сообщения от имени начальства в социальных сетях и мессенджерах, а также звонки от мобильных операторов о сроке действия SIM-карты.Мошенники получают доступ к банковским приложениям и оформляют на чужое имя онлайн-микрозаймы и кредиты. Таким образом, чтобы чтобы защитить себя, эксперт рекомендует оформить самозапрет на кредитование через портал Госуслуг с 1 марта 2025 года.
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россия
Мошенничество, РОССИЯ
09:48 16.01.2025
 
Экономист рассказал, когда ждать активизации мошенников

Экономист Щербаченко предупредил о всплесках мошенничества в феврале, марте, мае

© fotolia.com / SergeyИнтернет-преступник
Интернет-преступник - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© fotolia.com / Sergey
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Основные всплески мошеннической деятельности стоит ожидать в период перед праздниками , таких как 23 февраля, 8 марта и с 1 по 9 мая 2025 года. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Мошенники в эти даты активно используют шантаж и социальную инженерию. Любая информация о появлении новой выплаты от государства немедленно приводит к созданию групп в социальных сетях или сайтов с фиктивной информацией и фишинговыми ссылками", — рассказал собеседник издания.
По словам экономиста, самыми распространенными методами мошенничества остаются взлом Госуслуг, сообщения от имени начальства в социальных сетях и мессенджерах, а также звонки от мобильных операторов о сроке действия SIM-карты.
Мошенники получают доступ к банковским приложениям и оформляют на чужое имя онлайн-микрозаймы и кредиты. Таким образом, чтобы чтобы защитить себя, эксперт рекомендует оформить самозапрет на кредитование через портал Госуслуг с 1 марта 2025 года.
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МошенничествоРОССИЯ
 
 
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