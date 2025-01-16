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В словацкой гимназии при нападении учащегося с ножом погибли два человека - 16.01.2025, ПРАЙМ
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В словацкой гимназии при нападении учащегося с ножом погибли два человека
В словацкой гимназии при нападении учащегося с ножом погибли два человека - 16.01.2025, ПРАЙМ
В словацкой гимназии при нападении учащегося с ножом погибли два человека
В словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом погибли два человека, несколько человек получили ранения, передает телеканал ТА3. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T16:17+0300
2025-01-16T16:36+0300
происшествия
словакия
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БРАТИСЛАВА, 16 янв - ПРАЙМ. В словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом погибли два человека, несколько человек получили ранения, передает телеканал ТА3. "По подтвержденным на этот момент данным, в результате инцидента как минимум двое погибших, один человек находится в критическом состоянии", - отмечается в сообщении.По данным СМИ, инцидент произошел в городе Спишска Стара Вес.Совершивший нападение с ножом скрылся с места преступления. Однако позже полиция сообщила о задержании 18-летнего злоумышленника. "Подозреваемый, который был в бегах, вскоре после случившегося был задержан", - говорится в сообщении.Уточняется, что он напал на учительницу и двух одноклассников.
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словакия
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словакия
Происшествия, СЛОВАКИЯ
16:17 16.01.2025 (обновлено: 16:36 16.01.2025)
 
В словацкой гимназии при нападении учащегося с ножом погибли два человека

В словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом погибли два человека

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкПолиция авто
Полиция авто - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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БРАТИСЛАВА, 16 янв - ПРАЙМ. В словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом погибли два человека, несколько человек получили ранения, передает телеканал ТА3.
"По подтвержденным на этот момент данным, в результате инцидента как минимум двое погибших, один человек находится в критическом состоянии", - отмечается в сообщении.
По данным СМИ, инцидент произошел в городе Спишска Стара Вес.
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Совершивший нападение с ножом скрылся с места преступления. Однако позже полиция сообщила о задержании 18-летнего злоумышленника. "Подозреваемый, который был в бегах, вскоре после случившегося был задержан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что он напал на учительницу и двух одноклассников.
 
ПроисшествияСЛОВАКИЯ
 
 
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