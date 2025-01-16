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Москва не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России
Москва не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России - 16.01.2025, ПРАЙМ
Москва не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России
Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Заявление дипломата доступно в Telegram-канале посольства. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T12:23+0300
2025-01-16T12:23+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Заявление дипломата доступно в Telegram-канале посольства."Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО. Однако риторика и практические действия стран НАТО, в особенности Дании, свидетельствуют о том, что они, со своей стороны, готовятся к такому сценарию развития событий", — отметил он в интервью датской телерадиокомпании DR.Ранее сообщалось, что на саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки было объявлено о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет повышать ситуационную осведомленность альянса на Балтике.Подобные меры вызывают недовольство России, которая считает, что это попытка превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО и ограничить свободу судоходства, резюмировал дипломат.
https://1prime.ru/20250116/shvetsiya-854242211.html
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россия, нато, дания
Политика, РОССИЯ, НАТО, ДАНИЯ
Москва не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России
Посол Барбин: Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Заявление дипломата доступно в Telegram-канале посольства.
"Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО. Однако риторика и практические действия стран НАТО, в особенности Дании, свидетельствуют о том, что они, со своей стороны, готовятся к такому сценарию развития событий", — отметил он в интервью датской телерадиокомпании DR.
Ранее сообщалось, что на саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки было объявлено о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет повышать ситуационную осведомленность альянса на Балтике.
Подобные меры вызывают недовольство России, которая считает, что это попытка превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО и ограничить свободу судоходства, резюмировал дипломат.
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