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Москва не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России

Москва не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России - 16.01.2025, ПРАЙМ

Москва не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России

Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Заявление дипломата доступно в Telegram-канале посольства. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T12:23+0300

2025-01-16T12:23+0300

2025-01-16T12:24+0300

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Заявление дипломата доступно в Telegram-канале посольства."Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО. Однако риторика и практические действия стран НАТО, в особенности Дании, свидетельствуют о том, что они, со своей стороны, готовятся к такому сценарию развития событий", — отметил он в интервью датской телерадиокомпании DR.Ранее сообщалось, что на саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки было объявлено о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет повышать ситуационную осведомленность альянса на Балтике.Подобные меры вызывают недовольство России, которая считает, что это попытка превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО и ограничить свободу судоходства, резюмировал дипломат.

https://1prime.ru/20250116/shvetsiya-854242211.html

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россия, нато, дания