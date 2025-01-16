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Доля нацвалют во взаимных расчетах России и Ирана превысила 96 процентов - 16.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250116/natsvalyuty-854264860.html
Доля нацвалют во взаимных расчетах России и Ирана превысила 96 процентов
Доля нацвалют во взаимных расчетах России и Ирана превысила 96 процентов - 16.01.2025, ПРАЙМ
Доля нацвалют во взаимных расчетах России и Ирана превысила 96 процентов
Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%, сообщили в пресс-службе президента РФ. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T21:07+0300
2025-01-16T21:07+0300
экономика
россия
иран
расчеты в нацвалютах
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%, сообщили в пресс-службе президента РФ. "По итогам января-октября 2024 года товарооборот вырос на 15,5% - до 3,77 миллиарда долларов (суммарный показатель за 2023 год - более 4 миллиардов долларов). Доля национальных валют во взаимных расчетах превышает 96%. Реализуется ряд крупных совместных проектов - прежде всего, в сфере транспорта и энергетики", - сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой президента РФ к переговорам Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин и Пезешкиан на переговорах в пятницу, 17 января, планируют обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы.
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россия, иран, расчеты в нацвалютах
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, расчеты в нацвалютах
21:07 16.01.2025
 
Доля нацвалют во взаимных расчетах России и Ирана превысила 96 процентов

Кремль: доля национальных валют во взаимных расчетах РФ и Ирана превышает 96%

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© AFP / STR
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%, сообщили в пресс-службе президента РФ.
"По итогам января-октября 2024 года товарооборот вырос на 15,5% - до 3,77 миллиарда долларов (суммарный показатель за 2023 год - более 4 миллиардов долларов). Доля национальных валют во взаимных расчетах превышает 96%. Реализуется ряд крупных совместных проектов - прежде всего, в сфере транспорта и энергетики", - сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой президента РФ к переговорам Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Путин и Пезешкиан на переговорах в пятницу, 17 января, планируют обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы.
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Посол Ирана заявил, что договор о поставках газа из России почти готов
18:20
 
ЭкономикаРОССИЯИРАНрасчеты в нацвалютах
 
 
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