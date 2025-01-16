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Доля нацвалют во взаимных расчетах России и Ирана превысила 96 процентов
Доля нацвалют во взаимных расчетах России и Ирана превысила 96 процентов - 16.01.2025, ПРАЙМ
Доля нацвалют во взаимных расчетах России и Ирана превысила 96 процентов
Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%, сообщили в пресс-службе президента РФ. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T21:07+0300
2025-01-16T21:07+0300
2025-01-16T21:07+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%, сообщили в пресс-службе президента РФ. "По итогам января-октября 2024 года товарооборот вырос на 15,5% - до 3,77 миллиарда долларов (суммарный показатель за 2023 год - более 4 миллиардов долларов). Доля национальных валют во взаимных расчетах превышает 96%. Реализуется ряд крупных совместных проектов - прежде всего, в сфере транспорта и энергетики", - сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой президента РФ к переговорам Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин и Пезешкиан на переговорах в пятницу, 17 января, планируют обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы.
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россия, иран, расчеты в нацвалютах
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, расчеты в нацвалютах
Доля нацвалют во взаимных расчетах России и Ирана превысила 96 процентов
Кремль: доля национальных валют во взаимных расчетах РФ и Ирана превышает 96%
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%, сообщили в пресс-службе президента РФ.
"По итогам января-октября 2024 года товарооборот вырос на 15,5% - до 3,77 миллиарда долларов (суммарный показатель за 2023 год - более 4 миллиардов долларов). Доля национальных валют во взаимных расчетах превышает 96%. Реализуется ряд крупных совместных проектов - прежде всего, в сфере транспорта и энергетики", - сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой президента РФ к переговорам Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Путин и Пезешкиан на переговорах в пятницу, 17 января, планируют обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы.
Посол Ирана заявил, что договор о поставках газа из России почти готов