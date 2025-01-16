Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям - 16.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250116/novabev-854240164.html
"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям
"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям - 16.01.2025, ПРАЙМ
"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям
"НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в 2024 году снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 4,2%, до 16,2... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:34+0300
2025-01-16T10:59+0300
экономика
россия
алкоголь
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d586bdf9c9038dc2f20cf8eef71d97e9.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в 2024 году снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 4,2%, до 16,2 миллиона декалитров (дал), сообщила компания."Общие отгрузки составили 16,2 миллиона декалитров, это на 4,2% меньше, чем в 2023-м", - говорится в сообщении об операционных результатах за период.В компании подчеркнули, что на протяжении всего года двузначные темпы роста демонстрировали бренды из сегментов "премиум" и выше, что позитивно влияет на финансовые показатели. "В России наиболее быстрорастущие марки - водки Beluga (+9%), Orthodox (+30%), "Белая Сова" (+36%), "Архангельская" (+6,5%), ром Devil"s Island (+17,5%), а также вина Tête de Cheval (+73%) и Golubitskoe Estate (+40%)", - говорится в сообщении.При этом уточняется, что продажи импортных марок снизились на 4,8% и составили 3,4 миллиона декалитров против 3,6 миллиона декалитров годом ранее. В свою очередь сеть "Винлаб" за год увеличила количество торговых точек на 384, превысив 2 тысячи, а объем продаж в сети возрос на 27,5%. Сообщается, что собственные витрины "Винлаб" появились на всех ключевых маркетплейсах страны: "Яндекс.Маркет", Wildberries, "Озон", "Мегамаркет" и "Купер"."НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".
https://1prime.ru/20240930/dividendy-851869915.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86ab332e3bfd1b3c4cde92245edee435.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алкоголь
Экономика, РОССИЯ, алкоголь
10:34 16.01.2025 (обновлено: 10:59 16.01.2025)
 
"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям

"НоваБев" в 2024 году снизила отгрузки алкоголя потребителям до 16,2 млн дал

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в 2024 году снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 4,2%, до 16,2 миллиона декалитров (дал), сообщила компания.
"Общие отгрузки составили 16,2 миллиона декалитров, это на 4,2% меньше, чем в 2023-м", - говорится в сообщении об операционных результатах за период.
В компании подчеркнули, что на протяжении всего года двузначные темпы роста демонстрировали бренды из сегментов "премиум" и выше, что позитивно влияет на финансовые показатели. "В России наиболее быстрорастущие марки - водки Beluga (+9%), Orthodox (+30%), "Белая Сова" (+36%), "Архангельская" (+6,5%), ром Devil"s Island (+17,5%), а также вина Tête de Cheval (+73%) и Golubitskoe Estate (+40%)", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что продажи импортных марок снизились на 4,8% и составили 3,4 миллиона декалитров против 3,6 миллиона декалитров годом ранее. В свою очередь сеть "Винлаб" за год увеличила количество торговых точек на 384, превысив 2 тысячи, а объем продаж в сети возрос на 27,5%. Сообщается, что собственные витрины "Винлаб" появились на всех ключевых маркетплейсах страны: "Яндекс.Маркет", Wildberries, "Озон", "Мегамаркет" и "Купер".
"НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".
Бизнес
Акционеры "НоваБев Групп" утвердили дивиденды за первое полугодие
30 сентября 2024, 16:13
 
ЭкономикаРОССИЯалкоголь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала