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"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям

"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям - 16.01.2025, ПРАЙМ

"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям

"НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в 2024 году снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 4,2%, до 16,2... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T10:34+0300

2025-01-16T10:34+0300

2025-01-16T10:59+0300

экономика

россия

алкоголь

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в 2024 году снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 4,2%, до 16,2 миллиона декалитров (дал), сообщила компания."Общие отгрузки составили 16,2 миллиона декалитров, это на 4,2% меньше, чем в 2023-м", - говорится в сообщении об операционных результатах за период.В компании подчеркнули, что на протяжении всего года двузначные темпы роста демонстрировали бренды из сегментов "премиум" и выше, что позитивно влияет на финансовые показатели. "В России наиболее быстрорастущие марки - водки Beluga (+9%), Orthodox (+30%), "Белая Сова" (+36%), "Архангельская" (+6,5%), ром Devil"s Island (+17,5%), а также вина Tête de Cheval (+73%) и Golubitskoe Estate (+40%)", - говорится в сообщении.При этом уточняется, что продажи импортных марок снизились на 4,8% и составили 3,4 миллиона декалитров против 3,6 миллиона декалитров годом ранее. В свою очередь сеть "Винлаб" за год увеличила количество торговых точек на 384, превысив 2 тысячи, а объем продаж в сети возрос на 27,5%. Сообщается, что собственные витрины "Винлаб" появились на всех ключевых маркетплейсах страны: "Яндекс.Маркет", Wildberries, "Озон", "Мегамаркет" и "Купер"."НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".

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россия, алкоголь