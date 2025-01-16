https://1prime.ru/20250116/novatek-854244005.html

"Новатэк" сократил продажи газа в 2024 году

"Новатэк" сократил продажи газа в 2024 году - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Новатэк" сократил продажи газа в 2024 году

"Новатэк" в 2024 году сократил продажи газа на 1,1% по сравнению с 2023 годом - до 77,76 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T12:31+0300

2025-01-16T12:31+0300

2025-01-16T12:31+0300

энергетика

газ

новатэк

https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fcaf0decf5a11ce32b677cc78c18ad40.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Новатэк" в 2024 году сократил продажи газа на 1,1% по сравнению с 2023 годом - до 77,76 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. "По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2024 году составил 77,76 млрд куб. м, что на 1,1% ниже аналогичного показателя за 2023 год", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20241220/novatek-853755130.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, новатэк