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"Новатэк" сократил продажи газа в 2024 году - 16.01.2025, ПРАЙМ
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"Новатэк" сократил продажи газа в 2024 году
"Новатэк" сократил продажи газа в 2024 году - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" сократил продажи газа в 2024 году
"Новатэк" в 2024 году сократил продажи газа на 1,1% по сравнению с 2023 годом - до 77,76 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T12:31+0300
2025-01-16T12:31+0300
энергетика
газ
новатэк
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Новатэк" в 2024 году сократил продажи газа на 1,1% по сравнению с 2023 годом - до 77,76 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. "По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2024 году составил 77,76 млрд куб. м, что на 1,1% ниже аналогичного показателя за 2023 год", - сказано в сообщении.
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газ, новатэк
Энергетика, Газ, Новатэк
12:31 16.01.2025
 
"Новатэк" сократил продажи газа в 2024 году

"Новатэк" в 2024 году сократил продажи газа на до 77,76 миллиарда кубометров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНоватэк
Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Новатэк" в 2024 году сократил продажи газа на 1,1% по сравнению с 2023 годом - до 77,76 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
"По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2024 году составил 77,76 млрд куб. м, что на 1,1% ниже аналогичного показателя за 2023 год", - сказано в сообщении.
Офисный центр нефтегазовой компании ПАО Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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