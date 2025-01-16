https://1prime.ru/20250116/novatek-854244116.html
"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1%
"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1% - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1%
"Новатэк" в 2024 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2,1% по сравнению с 2023 годом - до 84,08 миллиарда кубометров, добычу жидких... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T12:38+0300
2025-01-16T12:38+0300
2025-01-16T12:39+0300
энергетика
газ
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/16/839981648_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_74aa9141a1e7ec90248a1557346b132d.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Новатэк" в 2024 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2,1% по сравнению с 2023 годом - до 84,08 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 3,3%, до 13,8 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. В целом "Новатэк" в 2024 году увеличил добычу углеводородов на 3,3% - до 667 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
https://1prime.ru/20250116/novatek-854244005.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/16/839981648_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_25c251fd9e48f6f56c3f4c2278a4bd38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, новатэк
"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1%
"Новатэк" в 2024 году увеличил добычу газа до 84,08 млрд кубометров
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Новатэк" в 2024 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2,1% по сравнению с 2023 годом - до 84,08 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 3,3%, до 13,8 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
В целом "Новатэк" в 2024 году увеличил добычу углеводородов на 3,3% - до 667 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
"Новатэк" сократил продажи газа в 2024 году