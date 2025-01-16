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"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1% - 16.01.2025, ПРАЙМ
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"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1%
"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1% - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1%
"Новатэк" в 2024 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2,1% по сравнению с 2023 годом - до 84,08 миллиарда кубометров, добычу жидких... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T12:38+0300
2025-01-16T12:39+0300
энергетика
газ
новатэк
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Новатэк" в 2024 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2,1% по сравнению с 2023 годом - до 84,08 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 3,3%, до 13,8 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. В целом "Новатэк" в 2024 году увеличил добычу углеводородов на 3,3% - до 667 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
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газ, новатэк
Энергетика, Газ, Новатэк
12:38 16.01.2025 (обновлено: 12:39 16.01.2025)
 
"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1%

"Новатэк" в 2024 году увеличил добычу газа до 84,08 млрд кубометров

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфисный центр нефтегазовой компании ПАО "Новатэк"
Офисный центр нефтегазовой компании ПАО Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Новатэк" в 2024 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2,1% по сравнению с 2023 годом - до 84,08 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 3,3%, до 13,8 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
В целом "Новатэк" в 2024 году увеличил добычу углеводородов на 3,3% - до 667 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
"Новатэк" сократил продажи газа в 2024 году
12:31
 
ЭнергетикаГазНоватэк
 
 
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