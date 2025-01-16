https://1prime.ru/20250116/novatek-854244116.html

"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1%

"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1% - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1%

"Новатэк" в 2024 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2,1% по сравнению с 2023 годом - до 84,08 миллиарда кубометров, добычу жидких... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T12:38+0300

2025-01-16T12:38+0300

2025-01-16T12:39+0300

энергетика

газ

новатэк

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Новатэк" в 2024 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2,1% по сравнению с 2023 годом - до 84,08 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 3,3%, до 13,8 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. В целом "Новатэк" в 2024 году увеличил добычу углеводородов на 3,3% - до 667 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

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газ, новатэк