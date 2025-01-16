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"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 16.01.2025, ПРАЙМ
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"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, увеличил объем размещения биржевых облигаций до 36 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T16:02+0300
2025-01-16T16:02+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, увеличил объем размещения биржевых облигаций до 36 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 21,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 23,75% годовых. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на облигации серии БО-005Р-01 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через год и три месяца. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения от 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 января. Организаторами размещения выступают БК "Регион" и Россельхозбанк.
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россия, магнит, рынки
Экономика, РОССИЯ, Магнит, Рынки
16:02 16.01.2025
 
"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 36 миллиардов рублей

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, увеличил объем размещения биржевых облигаций до 36 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 21,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 23,75% годовых.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на облигации серии БО-005Р-01 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через год и три месяца. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения от 5 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 января. Организаторами размещения выступают БК "Регион" и Россельхозбанк.
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