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Опрос показал, что иностранцы больше всего ценят в России

Опрос показал, что иностранцы больше всего ценят в России - 16.01.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, что иностранцы больше всего ценят в России

Иностранные туристы больше всего ценят в России уникальную природу, дружелюбие местных жителей, достопримечательности и доступные цены, говорится в исследовании | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T06:51+0300

2025-01-16T06:51+0300

2025-01-16T06:51+0300

туризм

бизнес

россия

китай

саудовская аравия

индия

цср

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Иностранные туристы больше всего ценят в России уникальную природу, дружелюбие местных жителей, достопримечательности и доступные цены, говорится в исследовании Центра развития международного туризма ЦСР, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что в исследовании приняло участие 7 тысяч путешественников из Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана. Все респонденты – жители городов (от 100 тысяч жителей) старше 18 лет с доходом выше среднего, и многие из них путешествуют за пределы своих стран. "В частности, 94% опрошенных в Иране, 91% - в ОАЭ, 89% - в Индии, 88% - в Саудовской Аравии, 78% - в Китае и Омане рассматривают Россию как перспективную туристическую дестинацию. В целом респонденты имеют достаточно позитивные ожидания от России как от современной страны с качественным туристическим сервисом. Большинство из них больше всего ценят уникальную природу, интересные города и достопримечательности. Считают, что Россия – это страна, в которой нужно побывать хотя бы раз в жизни, а также отмечают дружелюбие местных жителей и доступные цены", - рассказали в ЦСР. Что касается гостиничного сервиса, то самую высокую оценку российским отелям дали индийские туристы (81%), саудовцы (75%) и оманцы (69%). При этом туристы из государств Персидского залива обращают внимание на невысокие цены на размещение. Гости из Индии и ОАЭ также высоко оценивают уровень кафе и ресторанов в РФ. "При этом позиции меню в российских кафе и ресторанах иностранные туристы не считают дешевыми", - подчеркнули аналитики. Выяснилось, что среди граждан опрошенных стран различается восприятие русской кухни. "Более половины опрошенных китайцев (57%) считают ее "тяжелой". В то же время среди иранцев доля тех, кто обеспокоен влиянием русских национальных блюд на здоровье, невелика (лишь 17%)", - отметили в ЦСР. ОЦЕНКА ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭКСКУРСИЙ Иностранцы также считают, что в России высокое качество услуг сотовой связи и работы интернета. Что касается транспорта, то большинство, в частности, представители Китая (80%) и Саудовской Аравии (73%), придерживаются мнения, что между городами России осуществляется комфортное железнодорожное сообщение. "В развитости авиасообщения уверены индийцы и китайцы (по 79%). В том, что в российских городах хорошо функционирует общественный транспорт, уверены туристы из Индии (82%), Китая (79%), ОАЭ (78%), Саудовской Аравии (76%) и Омана (72%)", - говорится в исследовании. "В том, что в России высокий уровень экскурсионного сервиса, выразили уверенность граждане Китая (80%), Индии (78%) и Саудовской Аравии (72%). Кроме того, у каждого второго иностранца высокие ожидания от уровня российской медицины, выше всего – среди индийцев (80%)", - добавили в ЦСР. Аналитики также выяснили, что китайские туристы (68%) считают россиян неулыбчивыми. При этом иностранные гости в наименьшей степени ожидают, что в России повсеместно можно осуществлять безналичные расчеты, говорится в исследовании. "В частности, среди иранцев так считает каждый пятый. Скорее всего, это связано с низкой информированностью иранских граждан о том, что они смогут оплачивать покупки в России с помощью иранской платежной системы "Шетаб" уже во второй половине 2025 года", - добавили в ЦСР.

китай

саудовская аравия

индия

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туризм, бизнес, россия, китай, саудовская аравия, индия, цср